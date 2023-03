Milan Skriniar dément avoir rencontré des médecins du PSG

Le PSG devrait recruté Milan Skriniar à la fin de la saison libre de tout contrat. Si l’opération semble alléchante sur le papier, l’état de santé du Slovaque interroge. Un état de santé que le défenseur central tente de soigner en ce moment même.

Convoqué avec sa sélection nationale de Slovaquie, le défenseur de 27 ans Milan Skriniar ne pourra pas comptabiliser sa 59e sélection en ce mois de mars. En effet, il a été contraint de déclarer forfait suite à des douleurs au dos : « Je ne vais pas très bien. j’ai des problèmes de dos avec des douleurs qui descendent jusqu’à la jambe. Malheureusement, je ne pourrai pas jouer avec la sélection. Je suis juste venu saluer l’équipe et souhaiter bonne chance à tout le monde. Je vais rentrer à Milan afin de poursuivre mon traitement afin de retrouver la forme le plus vite possible« , a-t-il déclarer. Pour se faire soigner, Milan Skriniar serait en étroite collaboration avec le Paris Saint-Germain, son futur club. Le journaliste italien Alfredo Pedulla nous apprenais en début de journée que le défenseur de l’Inter Milan se serait rendu au CERS (Centre Européen de Rééducation du Sportif) sur les conseils du PSG et en compagnie d’un membre du staff Rouge & Bleu. Une nouvelle qui n’aurait pas plu en interne du côté de l’actuel troisième de Série A.

Le démenti de Milan Skriniar

Une information qui, semble-t-il, ne serait du goût du principal intéressé. Milan Skriniar est sorti du silence concernant l’article d’Alfredo Pedulla, et n’a pas hésité à démentir la nouvelle de notre confrère transalpin : « Je tiens à vous dire que j’ai toujours suivi toutes les indications médicales du personnel de santé de l’Inter et de ses spécialistes externes. L’Inter m’a soumis hier à une nouvelle visite spécialisée, qui a confirmé le diagnostic, et donc dès aujourd’hui, en présence du personnel médical, j’ai commencé un nouveau cycle de soins prescrits par le médecin externe de confiance de l’entreprise« , a déclaré le joueur sur son compte Instagram.