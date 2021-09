Moise Kean est très reconnaissant envers le PSG

Le PSG a réalisé l’été dernier un mercato ambitieux, avec les signatures de nombreux joueurs de classe mondiale. Conséquence de ces arrivées, certains joueurs n’ont pas pu être reconduit comme Moise Kean. Prêté la saison dernière par Everton, l’Italien est finalement retourné du côté de la Juventus en prêt de deux ans. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien attaquant Rouge & Bleu a partagé sa joie d’avoir pu découvrir des expériences à l’étranger.

« Mes passages au PSG et à Everton ? C’était deux grandes expériences où j’ai appris tellement de choses là-bas ! Je me sens très chanceux ! J’ai pu apprendre plein de choses qui me serviront dans le monde du football. Désormais il est temps d’apporter ma contribution à ce grand club qu’est la Juventus Turin. »