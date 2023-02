Montpellier / PSG – les compositions officielles

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault (21h). L’occasion pour Christophe Galtier et ses hommes de débuter une nouvelle série positive.

Le PSG entame son mois infernal de février. Et avant les grosses affiches qui arriveront rapidement, le club parisien est dans l’obligation de ramener les trois points de son déplacement dans le sud de la France. Ainsi, les Rouge & Bleu devront s’imposer et stopper leur série négative de 4 points pris lors des 4 dernières rencontres. Et à une heure du coup d’envoi, Christophe Galtier a dévoilé son onze de départ pour affronter le Montpellier Hérault.

Nuno Mendes de retour, une attaque Soler-Messi-Mbappé

Sans surprise, Gigio Donnarumma débute dans les buts. En défense, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes sont alignés. Au milieu de terrain, Vitinha est associé à Danilo Pereira et Fabian Ruiz. Enfin, en attaque, Carlos Soler profite de l’absence de Neymar Jr et sera en soutien de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Les Rouge & Bleu devraient évoluer dans un 4-4-2 losange.

La feuille de match

21e journée de Ligue 1 – Stade : Stade de la Mosson – Horaire : 21h – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Jérémie Pignard — Assistants : Bastien Courbet et Alexandre Coniglio – Quatrième arbitre : Ali Djedid – VAR : Wilfried Bien et Elodie Coppola

XI de Montpellier : Lecomte – Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa – Savanier (c), Chotard, Leroy – Germain, Mavididi. Banc : Kamara, Tchato, Halhal, Sakho, Ferri, Fayad, Gueguin, Nordin, Faye.

: Lecomte – Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa – Savanier (c), Chotard, Leroy – Germain, Mavididi. XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Nuno Mendes – Ruiz, Danilo, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé. Banc : Rico, Pembélé, Bernat, Bitshiabu, Sanchez, Zaïre-Emery, Gharbi, Housni, Ekitike.

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Nuno Mendes – Ruiz, Danilo, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé.