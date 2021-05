Cet été, le PSG va inaugurer sa toute première Academy au Sénégal. C’est ce qu’officialise le Club ce mercredi matin. Et le parrain sera Blaise Matuidi. L’Academy sera installée à une heure de Dakar au sein du Complexe sportif Bruno Metsu, à Nguerring (Saly), une des meilleures installations sportives du pays. “L’Academy proposera dans un premier temps des programmes à l’année pour des joueurs de différents niveaux de U7 à U19. Dans un second temps, un programme Elite en pension complète alliant entraînements intensifs et cours scolaires rassemblera 50 joueurs en provenance de toute l’Afrique”, explique le communiqué de presse. Les 29 et 30 mai prochain, la Paris Saint-Germain Academy Sénégal organisera ses journées de détection, tandis que le programme annuel sera lancé au mois d’août.

“Nous remercions l’ensemble de nos partenaires locaux pour leur accueil à bras ouverts et sommes ravis d’écrire cette nouvelle page de la PSG Academy en Afrique, qui représente une étape forte de notre développement à l’international. Nous sommes également fiers de compter comme parrain Blaise Matuidi, champion du monde et ancien joueur emblématique du Paris Saint-Germain, qui est fortement impliqué dans ce projet”, commente Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque au Paris Saint-Germain. >> Site officiel de la PSG Academy Sénégal : https://www.psgacademysenegal.com/