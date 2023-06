Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 1er juin 2023. Edouard Michut s’exprime sur son avenir, QSI toujours en course pour le rachat de la Sampdoria, le club parisien n’a pas la tête à célébrer son titre de champion, les supporters conquis par le nouveau maillot…

Dans son édition du jour, L’Equipe a obtenu une interview du joueur prêté à Sunderland cette saison, Edouard Michut. Et le Titi du PSG ne va pas poursuivre avec le club de Championship. Une décision du joueur lui-même. « Le club m’a proposé de rester. C’est ma décision de ne pas rester à Sunderland. On n’était pas d’accord sur certains points contractuels. Il y avait aussi quelques interrogations sur le schéma de jeu qui ne me convenait pas. Je suis plutôt un joueur qui touche entre 80 et 100 ballons par match, et dans ce schéma, je suis à 50-60 maximum. Dans mon style de jeu, j’ai besoin de toucher des ballons. Je remercie le président d’avoir compris mon choix de ne pas rester. » Le joueur formé au PSG a aussi expliqué les raisons de son départ en prêt l’été dernier : « Je pensais qu’après les deux années que j’avais passées au Paris Saint-Germain avec les pros, j’allais reprendre l’entraînement avec eux à la reprise. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé, c’est le foot, c’est comme ça. Je ne peux rien y faire. La seule solution pour moi était de partir et de m’épanouir pour que je puisse jouer un maximum de matches. Je n’ai aucun regret par rapport à ça (…) Le club a pris des nouvelles de temps en temps par texto et Pasquale Sensibile (directeur de la cellule de recrutement du PSG, chargé notamment de superviser les joueurs prêtés) est venu me voir une fois en Angleterre. »

Désormais, Edouard Michut se prépare à toutes les éventualités pour son avenir : « Dans quel état d’esprit revenez-vous ? Sereinement, en attendant de voir comment se passent les choses. Je me prépare à toutes les éventualités. Paris n’a pas encore fini son Championnat, on verra ensuite. Mon optique, c’est de continuer à m’épanouir, de trouver le projet qui me conviendra le plus. »

Le quotidien sportif évoque aussi le rachat de la Sampdoria de Gênes. Et QSI, en collaboration avec Leeds United, est toujours en course pour racheter le club italien. Le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, a trouvé un accord avec son homologue de la Sampdoria, Massimo Ferrero, pour racheter le club. « Ce rachat, qui nécessite encore l’accord des créditeurs du club italien, ne sera sans doute pas finalisé avant fin juin. La Samp devrait bénéficier dans un premier temps d’une injection de 40 M€, afin de restaurer ses finances à l’issue d’une saison marquée par de nombreux retards de salaire et par une rétrogradation en Serie B », précise L’E. Mais Andrea Radrizzani va également chercher des investisseurs capables de compléter la nouvelle structure capitalistique du club. Ainsi, Qatar Sports Investments pourrait entrer en jeu. Le fonds d’investissement qatari souhaite faire grandir son influence dans le monde du football et étudie de près l’acquisition de parts dans le club génois. « Cette opération pourrait être facilitée par la relation de proximité qu’entretiennent Nasser al-Khelaïfi et Radrizzani. »

De son côté, Le Parisien évoque les célébrations du PSG ce samedi au Parc des Princes après la réception du Clermont Foot (21h sur Canal Plus Sport 360) au Parc des Princes. Cependant, le club parisien n’a pas la tête à fêter son sacre historique par respect pour Sergio Rico. « L’ensemble du club parisien, joueurs et salariés, est préoccupé par l’état de santé du deuxième gardien du PSG et l’inquiétude demeure. » Ainsi, il est difficile d’imaginer les Rouge & Bleu célébrer ce titre de champion de France en faisant abstraction de la situation. Habituellement, un spectacle de feux d’artifices et lumières a lieu au moment de la remise du trophée, accompagné d’un discours du président Nasser al-Khelaïfi. « Mais ces dernières heures, le club parisien hésitait toujours quant à la tournure à donner à cette soirée par respect pour Sergio Rico. Personne n’a la tête à faire la fête et les joueurs devraient décider d’ici samedi de la suite des événements et du déroulé de la soirée », précise LP. Ces dernières heures, plusieurs supporters poussaient pour qu’une minute d’applaudissements ait lieu à la 16e minute afin de rendre hommage à Sergio Rico.

Face à la situation de son gardien, le PSG a annulé plusieurs opérations médiatiques depuis le début de semaine. Ce mercredi, l’état de Sergio Rico était dans un état stable mais sans réelle avancée. « Après soixante-douze heures d’évolution aux soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville, Sergio Rico reste stable compte tenu de la gravité de ses blessures. Il reste sous sédation, sous surveillance et suivi rapprochés, pris en charge par l’équipe de médecine intensive en concertation avec d’autres spécialistes pluridisciplinaires », précisait le communiqué de l’hôpital ce mercredi.

Enfin, le quotidien francilien a pris la température auprès des supporters parisiens après la sortie du nouveau maillot home pour la saison 2023-2024. Cette tunique, inspirée des années 2000, a conquis de nombreux supporters. « C’est en revenant aux sources et en respectant le sens de l’histoire du club, que le PSG a suscité l’adhésion de la majeure partie des habitués du Parc des Princes. » Et ce maillot est perçu comme un premier pas vers le retour du maillot Hechter, prévu pour la saison 2024-2025. « Ce n’est pas encore le maillot Hechter, mais on s’en rapproche doucement et c’est une bonne chose d’avoir une tenue qui respecte la tradition. Je trouve honnêtement que c’est l’un des plus réussis de l’ère QSI. Il faut se souvenir des maillots portés ces dernières saisons… On ne peut pas dire que le club nous ait gâtés sur le sujet avec certaines tenues domicile qui n’étaient pas représentatives du PSG. On est dans quelque chose de classique, qui respecte l’histoire du club, avec un petit retour dans le passé qui fait toujours son effet », a notamment déclaré Alex, un fan parisien. Ce maillot sera étrenné pour la première fois lors de la dernière journée de championnat face à Clermont ce samedi.