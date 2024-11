Naples pourrait vendre Kvaratskhelia à une condition

L’été dernier, le PSG s’intéressait à Khvicha Kvaratskhelia. Mais les dirigeants de Naples avaient fermé la porte. Il pourrait quitter le Napoli s’il ne prolonge pas son contrat.

Pour renforcer son attaque, le PSG avait pensé à Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien souhaitait quitter le Napoli et avait même un accord avec le club de la capitale pour le rejoindre. Mais Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, avait fermé les portes, ne souhaitant pas voir son meilleur joueur, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, partir. Il souhaitait même le convaincre de prolonger son contrat.

Les négociations pour une prolongation de contrat traînent en longueur

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport a fait un point sur Khvicha Kvaratskhelia. Selon le quotidien sportif italien, les discussions autour d’une prolongation de contrat traînent en longueur. Les deux parties s’accordent sur la durée du contrat, jusqu’en juin 2029, mais les discussions bloquent autour du salaire. Alors que Naples souhaite lui offrir six millions d’euros par an. Le joueur souhaiterait, lui, avoir huit millions d’euros. La Gazzetta dello Sport explique que les discussions sont complexes et que le Napoli ne compte pas augmenter son offre. Si l’international géorgien n’accepte pas l’offre, Naples le mettra sur le marché. La Gazzetta conclut en expliquant que le PSG et le FC Barcelone sont toujours intéressés par Khvicha Kvaratskhelia.