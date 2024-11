Du beau monde attendu pour l’inauguration du Campus PSG

Après avoir décalé cet évènement à plusieurs reprises, le PSG va enfin inaugurer son centre d’entraînement ce jeudi avec du beau monde attendu.

Si les joueurs du PSG se sont déjà installés dans ce Campus de Poissy depuis l’été 2023, l’inauguration officielle du centre d’entraînement se faisait attendre depuis de nombreux mois. Les Rouge & Bleu attendaient le moment opportun pour célébrer leurs nouvelles installations. Et cela aura lieu ce jeudi 21 novembre. Et comme le rapporte RMC Sport, « le club veut rendre hommage à son passé, présent et futur. »

L’émir du Qatar absent

Et du beau monde est attendu pour cet évènement. Toujours d’après RMC, des légendes du club comme Pedro Miguel Pauleta, Luis Fernandez, Nikola Karabatic ou encore Javier Pastore ont confirmé leur présence. D’autres grands noms comme le tennisman Novak Djokovic et l’humoriste Jamel Debbouze seront de la partie ainsi que les présidents de l’UEFA et de la FFF, Aleksander Ceferin et Philippe Diallo. « Les joueurs et joueuses du club seront aussi là, y compris ceux du centre de formation. Idem pour les élus locaux qui ont participé au développement de ce centre. » En revanche, l’émir du Qatar, actuellement en déplacement au Costa Rica, sera absent.

De son côté, L’Equipe apporte également quelques précisions sur cette cérémonie. Cela débutera à partir de 16h30. Le club parisien prépare cet événement depuis plusieurs semaines. « Pour l’occasion, un spectacle de drones est prévu de même que le concert d’une chanteuse française dont le nom n’a pas encore filtré. » Des personnalités politiques comme le ministre des Sports, Gil Avérous, l’ancien Maire de Poissy, Karl Olive, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, le maire de Saint-Germain en Layes, Arnaud Péricard, ou encore l’ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, seront également de la partie. Membre du PSG Judo, Teddy Riner a aussi reçu une carte d’invitation. Des anciens joueurs et dirigeants sont également attendus. En revanche, « les éducateurs et personnels, qui travaillent sur place quotidiennement, n’ont pas été conviés à cette cérémonie », précise L’E.