Revue de Presse PSG : Coupe du monde, Maroc, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 7 décembre 2022. La qualification historique du Maroc d’Achraf Hakimi face à l’Espagne, Kylian Mbappé est devenu l’un des piliers de l’équipe de France, l’attaquant parisien préservé lors du dernier entraînement.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’exploit du Maroc face à l’Espagne en huitièmes de finale de Coupe du monde. Victorieux de la Roja lors de la séance de tirs aux but (0-0, 3 t.a.b 0), les Lions de l’Atlas filent en quarts de finale, une première pour une nation africaine depuis le Ghana en 2010. Après les échecs de Pablo Sarabia et Carlos Soler, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi (noté 6/10), a été l’auteur du penalty victorieux d’une panenka. Une soirée historique pour le peuple marocain. « Hier soir, l’histoire, Walid Regragui, Achraf Hakimi, Yassine Bounou et ­consorts l’ont marquée, et au fer rouge, aussi brûlant que ces dizaines de milliers de fidèles s’époumonant en tribunes », note L’E. Comme lors de la phase de groupes face à la Croatie, la Belgique et le Canada, les Marocains ont fait preuve d’une belle solidité défensive face à une équipe espagnole au jeu de possession stérile (78% de possession de balle, 1.019 passes réussies contre 305 pour l’adversaire). Avec un seul but pris depuis le début de la compétition (un but contre son camp de Nayef Aguerd lors de la victoire 2-1 face au Canada), l’équipe de Walid Regragui sera désormais opposée au Portugal en quarts de finale. La Seleção das Quinas est facilement venue à bout de la Suisse (6-1) avec un Vitinha qui aura seulement disputé 17 minutes.

Le quotidien sportif met également en avant l’importance de Kylian Mbappé dans les matches à enjeu, avant le quarts de finale entre la France et l’Angleterre ce samedi (20h). En sélection, il a déjà remporté l’Euro U19 avec les Bleuets et a surtout marqué en finale de Coupe du monde 2018 face à la Croatie (4-2). « Quand l’altitude s’élève, quand la pression devient plus forte et que le monde entier vous regarde, Mbappé est dans son élément. » Une belle attitude qu’il montre aussi en Ligue des champions. Dès sa première campagne européenne avec l’AS Monaco en 2016-2017, il avait marqué 6 buts à partir des huitièmes de finale contre Manchester City, le Borussia Dortmund et la Juventus Turin. « Dans les matches à élimination directe, l’attaquant français a inscrit 15 buts en Ligue des champions avec Monaco ou le PSG. » En Coupe du monde, l’attaquant de 23 ans a inscrit 5 de ses 9 buts en phase finale (4 en huitièmes de finale, 1 en finale). L’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stephan, s’est exprimé sur la mentalité du Parisien : « Le côté émotionnel ne joue pas sur lui. Il est au-dessus de tout ça. C’est quelqu’un qui a conscience de ses qualités qui sont énormes. Et il a quatre ans de plus lui aussi, il a grandi en maturité, en expérience. » S’il a également impressionné avec le PSG lors des récents matches de Ligue des champions (FC Barcelone, Real Madrid), il a aussi connu quelques échecs comme son penalty manqué en huitièmes de finale de l’Euro 2021 face à la Suisse ou encore un Final 8 de Champions League sans but en 2020. Mais depuis le début du Mondial, « ses ambitions personnelles, son attitude, semblent coller parfaitement avec le collectif. »

à J-4 du match face à l’Angleterre, Kylian Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement collectif des Bleus ce mardi. Si les nombreux journalistes anglais se sont demandés ce qui se passait avec l’attaquant du PSG, le staff de l’équipe de France a rapidement mis fin au doute en précisant qu’il travaillait en salle. « Les titulaires de dimanches, eux, se sont contentés d’étirements pendant que ceux qui n’ont pas ou peu joué ont eu le droit à une séance plus intense, conclue par une opposition sur terrain réduit. »

🚨 | Absent du debut l’entraînement collectif, Kylian Mbappé effectue un travail classique de récupération en salle 🏋️🇫🇷



📲 L’Équipe pic.twitter.com/Vmne8BFS2Z — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 6, 2022

De son côté, Le Parisien évoque aussi l’importance de Kylian Mbappé dans l’effectif des Bleus. L’attaquant du PSG est devenu l’un des cinq piliers de cette équipe de France avec Hugo LLoris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. « Des leaders et relais du sélectionneur, tenants de l’esprit collectif ou meneurs par leurs qualités sur le terrain. » Concernant le Parisien, il s’exprime davantage avec ses pieds qu’avec des mots mais « il prend un poids considérable désormais accepté après des réticences initiales. » Certains estiment même qu’il sera le prochain capitaine des Bleus pour l’après Hugo Lloris. Au PSG, ce brassard de capitaine lui a déjà été proposé, mais l’attaquant de 23 ans avait décliné la proposition, estimant que Marquinhos incarnait mieux cette fonction. Après l’Euro 2021 avec l’équipe de France, le décor a changé pour le Bondynois. « Il assure désormais l’harmonie entre anciens et nouveaux. » Avec 63 sélections et 33 buts, le champion du monde 2018 commence à avoir un poids et une expérience importante en sélection. « Il prend des responsabilités parce qu’il ne laisse plus le choix à personne d’agir autrement. En somme, une conquête par influence et évidence. »

Le quotidien francilien revient également sur la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde. En accédant pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition, les Lions de l’Atlas deviennent la sensation de ce Mondial 2022. Parfaits tactiquement face à des Espagnols peu dangereux, les joueurs marocains « méritaient de passer, pour l’abnégation, pour l’amour des autres et du pays. Pour ce qu’on aime de ce sport en fait », constate LP. Auteur du penalty victorieux d’une audacieuse panenka, le latéral du PSG, Achraf Hakimi, « est un super-héros » tout comme le gardien Yassine Bounou, qui a repoussé les trois tentatives espagnoles dont celles de Pablo Sarabia et Carlos Soler. Le sélectionneur, Walid Regragui, a salué l’engouement autour de son équipe : « On réalise que nous avons le soutien du pays, mais aussi de beaucoup de pays arabes et asiatiques. Désormais, on veut marquer l’histoire. Je crois que tout le monde ne réalise pas à quel point ce groupe est prêt à mourir pour la sélection. » Le Maroc aura à coeur de poursuivre son rêve face au Portugal (samedi à 16h).