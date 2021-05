Luis Enrique justifie son choix de sélectionner Sarabia

Un peu moins en vue ces dernières semaines avec le PSG, Pablo Sarabia a tout de même été convoqué pour l’Euro 2020 avec l’Espagne. Une surprise pour tout le monde. Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja, a justifié son choix de sélectionner le numéro 19 parisien. “Ça peut-être une surprise même pour lui, il était blessé lors des derniers rassemblements, il joue dans l’une des meilleures attaques, et même s’il ne joue pas aussi souvent que nous le voudrions, il peut nous apporter des buts, des passes décisives, de la présence dans la surface, du travail défensif, un joueur très intéressant“, défend Enrique dans des propos relayés par Foot Mercato.

De son côté, Pablo Sarabia n’a pas caché sa joie d’être sélectionné pour l’Euro sur ses réseaux sociaux. “Depuis un an, six mois et neuf jours, je travaille sans relâche et avec l’illusion d’un enfant de porter à nouveau du rouge. Eh bien, le moment est venu et je vais être à la hauteur. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à arriver ici. Je ne vous décevrai pas.”