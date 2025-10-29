Neves : « Toujours très difficile de jouer contre ce type d’équipe »

Dans un match soporifique, le PSG n’a pas réussi à se défaire d’un Lorient qui défendait très bas. Les Parisiens ont concédé un match nul frustrant (1-1).

Après près d’un mois et demi sans jouer, Joao Neves a fait son entrée en jeu ce mercredi soir à la mi-temps du match entre Lorient et le PSG. Une entrée qui a permis au PSG de mieux jouer avec notamment l’ouverture du score de Nuno Mendes. Mais les Parisiens ont été surpris dans la foulée par les Lorientais. Malgré la possession du ballon et quelques situations, le club de la capitale n’a pas été en capacité de faire trembler les filets une deuxième fois. Les Parisiens repartent de Bretagne avec un nul (1-1), le troisième lors des quatre derniers matches de championnat. Au micro de Ligue 1 +, Joao Neves est revenu sur ce match nul frustrant.

« Ils ont bien défendu »

« C’était très difficile, c’est une bonne équipe. On a tout fait pour gagner comme on le fait toujours. Mais aujourd’hui, ce n’était pas possible, mais on continue comme ça, on va regarder le match après, à l’entraînement, pour savoir ce que l’on a fait bien et qu’est ce que l’on a pas bien fait. C’est comme ça. Qu’est-ce qui n’a pas bien été fait ? Je ne sais pas, j’étais en dehors du terrain et c’est difficile de regarder. Quand on est sur le terrain, c’est mieux. Mais comme je l’ai dit, on va regarder ce que l’on a bien fait et pas bien fait et c’est ça. Mon retour ? Je suis très content de rejouer. Physiquement, je suis bien. Des nouvelles de Doué ? Pour l’instant, on ne sait pas. J’espère que ce ne sera rien mais on va voir. Ce qui a manqué ce soir ? Je ne sais pas. Ils ont été très bien, ils ont bien défendu. Il avait une agressivité incroyable. C’est toujours très difficile de jouer contre ce type d’équipe qui défend beaucoup et bas. C’est comme ça, c’est notre manière de jouer et on va continuer comme ça. »