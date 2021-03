[MAJ] Neymar et Florenzi ont participé à l’entraînement ce dimanche

À trois jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone (10 mars au Parc des Princes), le PSG a pu récupérer Marco Verratti et Ángel Di María lors de la victoire face au Stade Brestois (3-0). Concernant Alessandro Florenzi et Neymar Jr, absents en Coupe de France, ils ont réalisé une séance individuelle hier, comme le rapporte RMC Sport. Et ce dimanche matin, les deux joueurs ont également participé à l’entraînement avec “leurs coéquipiers qui n’ont pas ou peu joué en Bretagne. Des nouvelles rassurantes donc, à trois jours d’affronter Barcelone”, précise le média sportif. Le numéro 10 parisien avait déjà repris partiellement avec le groupe cette semaine.

[MAJ, 19h20] L’Equipe confirme également que Neymar Jr et Alessandro Florenzi ont participé à l’intégralité de la séance collective de ce dimanche matin, à trois jours du match retour face au FC Barcelone. “Un nouveau point sera fait d’ici mardi, veille du match, et le départ en mise au vert. Si cette tendance positive se confirme, le PSG devrait pouvoir compter sur un effectif au grand complet, à l’exception de Juan Bernat”, précise le quotidien sportif.

Pour rappel, Moise Kean (Covid-19) et Juan Bernat (rééducation et reprise personnelle) sont forfaits pour ce match face au club catalan. Via son compte Instagram, l’international espagnol a partagé quelques images de sa reprise individuelle.