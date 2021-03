Neymar a participé à une partie de l’entraînement collectif (RMC)

Neymar Jr sera-t-il apte pour le 8e de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone le 10 mars prochain ? Blessé depuis le 10 février dernier en Coupe de France, le numéro 10 du PSG est désireux d’affronter son ancien club, après avoir manqué la confrontation aller (victoire 4-1 du PSG, le 16 février). Absent des entraînements collectifs depuis sa blessure aux adducteurs, l’international brésilien a participé à une partie de la séance de ce jeudi avec certains de ses coéquipiers comme le rapporte RMC Sport sur son site internet. “Neymar a participé à une partie de la séance collective de l’entraînement réalisé jeudi avec les Parisiens qui n’ont pas joué la veille à Bordeaux.”

De bonne augure pour une participation face au club catalan dans six jours ? Toujours selon RMC, “il existe encore un espoir de voir le Brésilien faire son retour à temps.” Les Rouge et Bleu devraient donner plus de détails sur l’évolution de la blessure de Neymar demain, avant la conférence de presse d’avant-match de Mauricio Pochettino. “Pour l’heure, le PSG a surtout fait savoir qu’un retour total de Neymar avec le groupe serait évalué ‘en fin de semaine'”, conclut le média sportif.

De son côté, Marco Verratti a partagé, via son compte Instagram, son entraînement individuel du jeudi, à deux jours du match face au Stade Brestois en Coupe de France (samedi à 21h05). Il a notamment participé à quelques ateliers avec ballon en compagnie de Neymar. Le milieu de terrain parisien avait manqué les deux derniers matches du club de la capitale en raison d’une contusion à la voûte plantaire.

Mauricio Pochettino : “Neymar ? L’évolution est plutôt favorable. On est content de l’évolution de tous les blessés, on va les évaluer demain (jeudi). Et on verra sur qui on pourra compter samedi.” Mauricio Pochettino après la victoire du PSG à Bordeaux