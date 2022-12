Neymar et Marquinhos attendus à l’entraînement ce jeudi

Dans moins d’une semaine, le PSG retrouvera la compétition avec la réception du RC Strasbourg. Et petit à petit, Christophe Galtier récupère ses Mondialistes.

Quel onze alignera le PSG pour son retour en Ligue 1 mercredi prochain ? Après deux victoires en match amical face au Paris FC (2-1) et Quevilly-Rouen (3-1), le club parisien retrouvera le championnat dans moins d’une semaine avec la réception du RC Strasbourg Alsace, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1 (le mercredi 28 décembre à 21h). Après les retours express de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ce mercredi, deux autres joueurs devraient effectuer leur retour au Camp des Loges aujourd’hui.

🚨 | Kylian Mbappé a expliqué à Luis Campos et Christophe Galtier être prêt physiquement et mentalement à reprendre plus tôt 💪🇫🇷



@LeMechenoua | @GoalFrance

Neymar et Marquinhos aptes face à Strasbourg ?

Après l’élimination du Brésil en quarts de finale de Coupe du monde face à la Croatie (1-1, T.A.B 4-2), le 9 décembre dernier, Marquinhos et Neymar Jr devraient retrouver le chemin de l’entraînement ce jeudi matin, après avoir profité d’une dizaine de jours de repos. Très touché par l’échec au Mondial 2022, le numéro 10 des Rouge & Bleu a atterri à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Eric Frosio. Reste désormais à savoir si les deux Brésiliens du PSG seront aptes pour le match face au RC Strasbourg. « Cela semble être court mais pas impossible », rapporte le quotidien sportif dans son édition du jour.

Et pour ce match face au RCSA, le club parisien devrait composer avec de nombreuses incertitudes. Christophe Galtier pourrait compter sur certains Mondialistes comme Pablo Sarabia, Carlos Soler ou encore Vitinha, qui ont effectué leur retour à l’entraînement lundi. De son côté, Kylian Mbappé est bien parti pour participer à cette rencontre face aux Alsaciens, comme rapporté par certains médias. Concernant les blessés, Nuno Mendes (cuisse), Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Danilo Pereira (côtes), ils poursuivent les soins en salle et « leur retour en compétition n’est pas prévu avant au mieux janvier. »