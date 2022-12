Après deux défaites d’affilée, le PSG Handball voulait renouer avec la victoire pour son dernier match en 2022. Et dans une rencontre intense, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le fil dans le choc face à Nantes (32-33).

Le PSG Handball voulait terminer son année 2022 de la meilleure des manières. Après deux revers consécutifs face à Magdebourg (33-37) et Montpellier (31-30), les club parisien terminait son année civile par un autre choc face à Nantes ce mercredi, à l’occasion de la 15e journée de Liqui Moly Starligue. Et pour ce déplacement dans la salle Neodif XXL, le coach Raul Gonzalez était privé de quelques éléments majeurs comme Kamil Syprzak, Adama Keita, Dominik Mathé et Luc Steins. Pour les Nantais, ce match était l’occasion d’occuper la place de dauphin et de faire ainsi chuter les champions de France en titre à la troisième place juste avant la trêve hivernale. Mais dans une rencontre intense, le H s’est incliné sur le buzzer.

60′ : INCROYABLE ! Andreas repousse le dernier jet de 7m sur le buzzer et Paris s’impose ! Plus d’infos à venir ! #NANPSG pic.twitter.com/X3HXfiAf6m — PSG Handball (@psghand) December 21, 2022

Andreas Palicka repousse un penalty et offre la victoire au PSG

Après une première période disputée, le club parisien est rentré aux vestiaires avec un avantage d’un but (16-17). Lors du deuxième acte, les Nantais sont parvenus à repasser devant au score à la 36e minute (19-18), mais les Rouge & Bleu ont réussi à rester dans le match et ont même pris l’avantage dans les dernières minutes. Mais dans cette rencontre, le PSG Handball peut surtout remercier son gardien, Andreas Palicka, auteur d’un arrêt important sur un penalty Valero Rivera et qui offre la victoire aux Parisiens sur le buzzer (32-33). Le portier suédois a dans son ensemble livré un match très solide avec 13 arrêts, soit sa deuxième meilleure performance de l’année. Avec la défaite de Montpellier, battu à Toulouse (31-30), le PSG Handball revient à égalité en tête du classement avant la trêve hivernale. Désormais, les internationaux parisiens seront occupés par le Mondial (du 11 au 29 janvier) avant une reprise du championnat prévue le 16 février prochain face à Dunkerque.

Top 5 du classement