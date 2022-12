Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 22 décembre 2022. La future prolongation de contrat de Lionel Messi, le retour rapide de Kylian Mbappé à l’entraînement, comment gérer l’après-Mondial…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Lionel Messi et sa future prolongation de contrat avec le PSG. Un accord de principe a été trouvé entre les différentes parties pour rester au moins une saison supplémentaire chez les Rouge & Bleu. « Cet échange verbal remonterait au début du mois au Qatar, lorsque le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a rencontré Jorge Messi, le père du joueur. » Dans l’idéal, les dirigeants parisiens voulaient signer un nouveau bail avant la Coupe du monde au Qatar, mais ce n’était pas dans les plans de l’international argentin, désireux de se concentrer sur la compétition. « Dans l’entourage du club, on ­précise qu’il n’y a pas ‘d’évolution par rapport aux dernières déclarations du président’, et que des discussions sont programmées début 2023 pour faire avancer le dossier », précise L’E. À ce jour, aucune décision formelle n’a été établie, ni la durée du contrat et ni les conditions financières. Même si les Rouge & Bleu sont dans une situation financière complexe, le deal ne sera pas compliqué à conclure au vu des retombées économiques engendrées et des nombreux bénéfices depuis l’arrivée du septuple Ballon d’Or. Autre point qui a eu son importance dans la décision de Lionel Messi. Sa famille et lui ont réussi à s’acclimater à leur environnement, après une première année compliquée.

🚨 | Il n’y a pas encore eu de discussions sur la durée du contrat ni de chiffres entre le PSG et Messi, mais la volonté du joueur est de prolonger à Paris 🤝🇦🇷



📲 @gastonedul pic.twitter.com/YdIASoDSlW — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 21, 2022

Dans le quotidien sportif, il est également question du retour anticipé de Kylian Mbappé à l’entraînement du PSG. Trois jours après la défaite en finale de Coupe du monde face à l’Argentine (3-3, T.A.B 4-2), l’international français a effectué son retour au Camp des Loges. Une reprise en douceur avec quelques soins. De base, la direction parisienne et Christophe Galtier avaient décidé d’offrir dix jours de repos aux Mondialistes selon leur parcours à la Coupe du monde. Ainsi, l’attaquant parisien était attendu pour début janvier, mais il a préféré anticiper son retour. Une rentrée précoce qui s’explique sur deux points. Premièrement, il veut passer rapidement à autre chose après la désillusion en finale du Mondial et « le meilleur moyen pour lui est de replonger la tête dans le guidon », comme il l’avait fait après l’Euro 2021. « Le second élément de réflexion est qu’en remettant le bleu de chauffe sans répit, il envoie un message à la concurrence : il n’est pas fait du même bois que les autres, donc ne comptez pas sur lui pour chouiner », rapporte L’E. Le vice-champion du Monde montre qu’il se projette déjà vers d’autres objectifs.

L’Equipe évoque aussi la gestion de l’après-Coupe du monde, notamment avec les trois stars Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr. Le trio offensif devra « cohabiter, entre objectifs communs et divergents. » Tombé en quarts de finale, l’international brésilien n’a pas caché sa tristesse après l’élimination du Brésil. Alors qu’il avait annoncé en amont qu’il disputait certainement son dernier Mondial, l’attaquant de 30 ans « s’interroge sur la suite à donner à sa carrière internationale et il faudra voir s’il sera prêt aux mêmes sacrifices qu’entre août et novembre. » Concernant Marquinhos, il a été l’un des fautifs de l’élimination de la Seleção brasileira face à la Croatie (1-1, T.A.B 4-2) avec une tentative manquée lors de la séance de tirs au but. Reste à savoir comment le capitaine des Rouge & Bleu se remettra de ce nouvel échec, après avoir déjà vécu une désillusion en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid en mars dernier.

Enfin, le PSG devra se montrer vigilant concernant Kylian Mbappé et Lionel Messi, joueurs majeurs de la finale entre la France et l’Argentine dimanche dernier. À ce jour, les deux attaquants semblent être les candidats les plus sérieux pour le Ballon d’Or 2023. « Le défi du PSG sera à présent de gérer cette profusion de biens pour éviter une rivalité interne, sachant que le duo se partage les lauriers dans les différents tableaux d’honneur » en Ligue des champions et Ligue 1. Ainsi, le coach parisien, Christophe Galtier, devra gérer parfaitement cette seconde partie de saison.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la future prolongation de contrat de Lionel Messi au PSG. L’Argentin de 35 ans va prolonger son contrat d’au moins une saison supplémentaire. « Les échanges ont été réguliers entre les dirigeants du PSG et Jorge Messi, le père et agent du joueur. » Un accord de principe a été trouvé début décembre, soit en pleine Coupe du monde. Le deal sera scellé au retour de l’international argentin dans la capitale française lors d’une réunion avec Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, « où la durée et le montant de son contrat seront affinés. » Lionel Messi n’a pas été difficile à convaincre car les Rouge & Bleu lui offrent deux éléments essentiels à ses yeux : « sa famille est heureuse et le PSG lui permet de rester au top niveau européen », précise LP. Ainsi, le club parisien lui offre le maximum de garanties pour obtenir une cinquième Ligue des champions et faire aussi tomber les records de Cristiano Ronaldo dans cette compétition (il lui reste 11 buts à inscrire en C1 pour le détrôner au classement des meilleurs buteurs). « Il s’amuse, gagne et est désormais le favori pour un 8e Ballon d’Or au Parc des Princes. »

Pourtant, après une première saison peu convaincante, de nombreuses personnes voyaient La Pulga changer d’air, avec notamment les intérêts de l’Inter Miami et du FC Barcelone. Mais le numéro 30 du PSG garde une certaine rancoeur envers les dirigeants catalans suite à son départ à l’été 2021. Concernant le club de MLS, il a « juste écouté poliment les arguments de David Beckham, actionnaire du club de Miami », rapporte Le Parisien. En fait, le PSG a toujours gardé une longueur d’avance sur ses concurrents. Après sa victoire finale en Coupe du monde, qui était perçue comme l’objectif de sa vie, le septuple Ballon d’Or est soulagé de cette pression et « pourra donner le meilleur à Paris. » De plus, aucun autre club ne peut s’aligner sur le salaire de 41M€ brut par an du joueur. Reste désormais à savoir comment va réagir Kylian Mbappé face à cette nouvelle. Sous contrat jusqu’en 2025, avec une possibilité de partir dès 2024, l’international français aurait déjà fait part à ses dirigeants de ses envies d’ailleurs dès l’automne en raison des promesses non-tenues d’un point de vue sportif. Est-ce que la prolongation de Leo Messi aura une incidence sur son choix ? « Sans doute… Mbappé veut être le numéro un de son équipe et aspire désormais à ne plus partager la vedette. » Mais le fait de jouer avec les meilleurs lui permet également de remplir encore un peu plus son armoire à trophées. « Un dilemme qui sera sans doute le feuilleton du printemps. »

Enfin, le quotidien francilien revient sur le retour express de Kylian Mbappé à l’entraînement du PSG. Alors qu’il aurait pu profiter de 10 jours de repos, le numéro 7 des Rouge & Bleu a décidé de revenir au Camp des Loges, 72 heures seulement après la défaite en finale de Coupe du monde. « Une voie choisie par Kylian Mbappé, après des échanges avec Christophe Galtier et Luis Campos. » Afin de ne pas trop gamberger, l’international français a décidé de retrouver son quotidien à Paris, tout comme son ami et coéquipier, Achraf Hakimi. Sa présence face au RC Strasbourg dépendra du bilan effectué par le staff médical et de performance. « Voilà ce qu’est aussi venu chercher Mbappé au Camp des Loges : un suivi. » Et pour l’ancien préparateur physique du PSG et de l’OL, Alexandre Marles, il n’y a pas de risque à reprendre assez vite : « C’est un exemple. On ne peut pas en vouloir aux autres de prendre de la récupération. Mais lui se dit : le Mondial est passé, je prends lundi et mardi en repos et je me remets dedans (…) Il a aussi besoin d’un autre retour que celui des Bleus, un autre processus, des soins plus appropriés. Au PSG, il peut avoir un kiné dédié, une prise en charge personnalisée. Que ce soit physique ou psychologique. »