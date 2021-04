Neymar, Navas : les chiffres après la qualification

En éliminant le Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des Champions (2-3/0-1), le PSG poursuit son rêve européen. C’est la troisième fois de son histoire que le club de la capitale se qualifie pour les demi-finales de la Champions League après 1995 et 2020. Seul Monaco fait mieux en France (4) comme le rapporte Michel Kollar – historien du PSG – sur le site internet des Rouge & Bleu. Époustouflant hier soir sur la pelouse du Parc des Princes, Neymar s’est montré maladroit dans le dernier geste. Le Brésilien (29 ans) a touché deux fois les montants hier soir. C’est une première pour un joueur du PSG en match à élimination directe en C1 depuis ….Neymar le 18 août 2020 en demi-finale face au RB Leipzig. Encore très bon dans les buts, Keylor Navas a réalisé 47 arrêts depuis le début de la Ligue des Champions. Il faut remonter à la saison 2011-2012 et Petr Cech avec Chelsea pour voir un gardien réalisant plus d’arrêts sur une campagne européenne (58). Navas qui n’a toujours jamais été éliminé en élimination directe en C1.