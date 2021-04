Riolo : “On a vu le grand Di Maria, il a été fantastique”

Titulaire sur le couloir droit de l’attaque parisienne hier soir contre le Bayern Munich, Angel Di Maria a offert une prestation XXL. El Fideo aurait même pu ponctuer sa performance d’une passe décisive pour Neymar. Daniel Riolo a été enchanté de la performance de l’international argentin comme il l’a expliqué dans l’After sur RMC. “Di Maria, ces dernières semaines, je ne le trouvais pas bon. Ce soir, il a été extraordinaire. On a vu le grand Di Maria. Généralement, il est bon comme ça quand il n’y a pas Neymar. Là, il a été fantastique et j’ai beaucoup aimé. Le schéma semble se dessiner. Neymar se décale à gauche, Verratti se met en pointe haute du triangle. Et tu as l’équipe – a priori – pour les demi-finales.“

Le polémiste de la radio sportive qui a également salué la performance d’Idrissa Gueye au milieu de terrain. “C’est l’un de mes chouchous, je l’aime beaucoup. Ça fait des mois que j’en parle, des fois il m’a déçu, […]Je suis vraiment content de le voir à ce niveau. Pour moi, c’est le milieu de terrain essentiel du PSG. C’est un petit Kanté et je ne suis pas sûr qu’il n’ait énormément de choses à lui envier. Il faut lui donner confiance, ça doit devenir un taulier de ce PSG.“