Neymar assure qu’il souhaite rester au PSG

Au cœur de ce que l’on peut appeler un feuilleton, Neymar a lâché ce que l’on peut appeler une bombe. En préparation estival avec le Japan Tour 2022, le PSG s’est imposé aujourd’hui (0-3) face aux Urawa Red Diamonds à l’occasion du deuxième matche de préparation des Rouge & Bleu au Japon. Dans la foulée de cette rencontre, Christophe Galtier était en conférence de presse, et a laissé planer le doute concernant l’avenir du numéro 10 parisien : « Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m’étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l’annonce partant, on l’annonce restant. Je n’ai pas eu d’entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu’on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d’entraînement, et la joie qu’il a de s’entraîner« .

Neymar veut rester

Quelques minutes après les déclarations de son coach, Neymar passe en zone mixte face à un par terre de journalistes présents sur place, et répond sans détour aux questions concernant son avenir au PSG : « Je veux toujours rester ici avec le club. Jusqu’à présent, le club ne m’a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi« . La star brésilienne est également revenu sur les critiques à son encontre : « Je n’ai pas besoin de faire mes preuves à qui que ce soit. J’ai juste besoin de jouer mon football et je dois être heureux de jouer au football« . Des propos relayés par nos confrères du Parisien présents au Japon.

De leur côté, nos confrères de L’Equipe, relaye d’autres propos tenus par Neymar toujours à l’occasion de sa présence en zone mixte. La star brésilienne a également donné de ses nouvelles concernant son état de santé : « Je me sens bien, en forme, après les vacances à la maison. Mais là, pour tout le monde, il faut s’entraîner beaucoup pour nous améliorer comme équipe. La vérité, c’est que tout va bien« .

Le PSG évolue donc avec un nouveau coach depuis le 4 juillet dernier, Neymar a été interrogé sur les changements à noter par rapport à la saison passée : « Je crois qu’il est un peu tôt pour parler de ça. On ne se connaît pas encore suffisamment pour savoir s’il y a des différences avec l’année dernière« .