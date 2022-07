Le PSG s’impose largement avant le trophée des champions

Le PSG disputait son dernier match de préparation ce midi face au Gamba Osaka. Le coach Christophe Galtier avait décidé d’aligner un onze qui pourrait être aligné face au FC Nantes ce dimanche pour le Trophée des Champions (20h00). Au terme d’une première mi-temps très animée, le PSG mène très largement au score grâce à la paire Vitinha-Verratti qui aura été omniprésente dans le coeur du jeu tandis que Messi et Neymar auront brillé pour leur complémentarité. Les buteurs Rouge & Bleu lors des 45 premières minutes se nomment Sarabia, Neymar, Nuno Mendes et Messi. Les mouvements fluides, les échanges et les premiers automatismes commencent à se voir pour le plus grand plaisir des supporters et observateurs malgré encore quelques carences en défense. En deuxième mi-temps, Kylian Mbappé aura montré l’étendu de son (immense) talent avec des phases de jeu exceptionnelles et un but inscrit sur pénalty. Neymar ira aussi de son doublé et Paris encaissera un deuxième but fin de match. Score final 6-2, des phases de jeu offensives intéressantes, des carences défensives et quelques enseignements pour Christophe Galtier à 6 jours du premier match officiel de sa nouvelle équipe.

⏱️90+3' Fin du match ! Paris s'impose 6-2 face au Gamba Osaka ! De belles actions offensives mais de nombreux problèmes défensifs.



🗣️ Que retenez-vous de ce dernier match de préparation ? #PSGJapanTour2022 #PSG pic.twitter.com/L3SedF5hjP — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 25, 2022

La composition du PSG

Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Neymar, Sarabia

Remplaçant : Keylor Navas, Bernat, Diallo, Kehrer, Gueye, Paredes, Dina Ebimbe, Zaire-Emery, Danilo, Kalimuendo, Icardi, Mbappé

Fil du match