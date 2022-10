Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé devant son public face à l’OGC Nice sur le score étriqué de 2-1. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été les buteurs du soir côté Rouge et Bleu. Une prestation assez délicate au sortir de la trêve internationale. Physiquement notamment, on a senti certains joueurs assez limités. En zone mixte au sortir de cette partie, Marquinhos est revenu sur l’importance d’être dans un bon état physique alors que les matches s’enchaînent de plus en plus…

« Je me sens très bien physiquement. C’est un bon début de saison. Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire qu’on est fatigués. Il y a beaucoup de matches qui vont arriver. Il va falloir savoir se reposer quand il le faut, avoir le bon timing. Quand un joueur est un peu plus cuit, il faut le dire au coach. Le coach va s’en rendre compte également. On a énormément de matches, il faut simplement être intelligent. Il y a eu la trêve, la Coupe du Monde va arriver, des matches très importans vont arriver. Quand on est sur le terrain, il faut être à 100% pour gagner, c’est le plus important. »

Marquinhos a également été interrogé sur son coéquipier et ami, Neymar Jr. Ce dernier, qui réalise un exercice exceptionnel depuis l’entame, a offert une prestation moindre ce samedi soir face aux Aiglons. Le capitaine rouge et bleu a souhaité lui apporter son soutien : « Nous sommes tous contents de lui pour ses prestations et pour la mentalité qu’il a sur le terrain. Il aide beaucoup, se rend disponible. C’est une attitude que nous devons conserver. Là, il est en train de réaliser une belle saison. On va tout faire pour le soutenir pour qu’il la termine bien. (…) Nous voulons aller chercher de grandes choses. C’est le plus important pour lui et pour moi qui suis avec lui au PSG et en sélection. J’espère qu’il restera performant jusqu’à la fin de la saison. »