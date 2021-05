Neymar SR sur l’histoire Neymar / Nike : “Il est accusé à tort”

Depuis ce matin un article du Wall Street Journal (WSJ) fait parler. Il implique Neymar et Nike, l’équipementier du PSG qui n’est plus celui de Neymar depuis 2020. Une séparation sans justification. Jusqu’à maintenant. “Nike a mis fin à son partenariat avec le sportif parce qu’il a refusé de coopérer dans une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles formulées par une employée.“ Des accusations que la porte-parole du Brésilien a jugé “sans fondement.” Pour le quotidien Folha de Sao Paulo, le père de Neymar a réagi à cette affaire. “Comment une telle nouvelle peut-elle sortir ? Il ne connaît même pas cette fille. Cela vient de Nike. C’est très étrange, ils quittent tous Nike et sont accusés de trucs comme ça. C’est arrivé à Cristiano Ronaldo, au gars du basket qui est mort, Kobe (Bryant), ils ont été dénigrés, comme Neymar est accusé à tort maintenant.“