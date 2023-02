Le PSG s’est imposé hier après-midi contre Lille dans un match fou (4-3). Mais les Rouge & Bleu ont perdu Neymar sur blessure lors de cette rencontre. Sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a posté un beau message pour son coéquipier.

Le PSG est passé part tous ses états hier après-midi contre Lille. Après avoir mené 2-0, il a vu revenir Lille revenir à 2-2 avant de prendre l’avantage. Mais grâce à Mbappé et un coup franc dans les dernières minutes de Lionel Messi, le PSG a réussi à s’imposer. Une victoire ultra importante pour la suite de la saison. Mais lors de ce match, les Rouge & Bleu ont vu Neymar se blesser. Dans un duel avec Benjamin André, sa cheville a tourné. Il a quitté le terrain sur une civière et en pleurs. Il est forfait pour le Classico et incertain pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

« Reste fort. Toute l’équipe t’attend très bientôt »

Sur ses réseaux sociaux, le Brésilien a posté une photo de sa cheville avec le message suivant : « encore et encore. » Depuis son arrivée au PSG, Neymar est malheureusement souvent blessé et souvent dans cette période entre janvier et février. Son coéquipier, Kylian Mbappé, lui a adressé un message de soutien via sa story Instagram. Le numéro 7 du PSG a posté une photo de lui avec l’international brésilien avec le message suivant : « Reste fort. Toute l’équipe t’attend très bientôt. Allez mon frère. » Un beau message pour redonner le moral à Neymar, qui lui a répondu avec un merci.