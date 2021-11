Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe avec la France

Ce samedi, coup d’envoi à 21h, le PSG se déplace sur les terres des Girondins de Bordeaux pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Et après cette partie, différents joueurs rouge et bleu s’éparpilleront un peu partout sur le globe pour une nouvelle, encore une, trêve internationale. Côté Équipe de France, Didier Deschamps vient tout juste de délivrer sa liste de 23 pour les rencontres face au Kazakhstan et à la Finlande. Comme pressenti, deux Parisiens y figurent : Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. À noter les présences de Moussa Diaby, titi parisien qui brille avec le Bayer, ainsi qu’Alphonse Aréola, prêté par le PSG à West Ham, qui profite de la blessure de Mike Maignan.

La liste des Bleus :