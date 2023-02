Le 8 mars prochain, le PSG devra arracher sa qualification sur la pelouse du Bayern Munich. Défaits au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sur le score de 0-1, les hommes de Christophe Galtier ne devrait pas pouvoir compter sur Neymar pour cette entreprise.

C’est un nouveau sacré coup dur pour Neymar Jr. L’histoire se répète inexorablement car le Brésilien s’est de nouveau blessé à la cheville. Même s’il veut tout mettre en œuvre pour revenir à temps, sa présence sur la pelouse munichoise le 8 mars prochain parait plus que compromise.

« Il faut être factuel et réaliste avec Neymar »

Une hypothétique absence qui n’inquiète pas le moins du monde Ludovic Obraniak. Le consultant, qui s’exprime sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, estime que sans le N de la MNM l’équilibre du bloc rouge et bleu pourrait être largement accru : « Il était là contre le Bayern, il a joué et qu’est-ce qu’il a fait ? Il faut être factuel et réaliste. Parce qu’on est toujours dans l’espoir avec Neymar. Mais il faut arrêter d’être dans « l’espoir de » avec lui. Il est souvent blessé ou en méforme. Le problème de cette équipe c’est qu’on se rend compte que c’est très difficile de jouer avec les trois, il n’y a pas d’équilibre. Donc, on le sait, personne ne le dit vraiment, mais personne ne veut faire de choix. À deux devant, tu auras peut-être un équilibre d’équipe qui sera différent. Et le facteur X, ça reste Kylian Mbappé, ne cherchez pas. C’est lui qui fait la différence. Contre Munich, Neymar était là, Messi était là, et il ne s’est rien passé jusqu’à ce que Mbappé entre. »