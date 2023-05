Son contrat prenant fin dans un peu plus d’un mois, Lionel Messi va bientôt devoir faire un choix. Depuis plusieurs jours, la piste du championnat saoudien a d’ailleurs pris de l’ampleur.

Où décidera d’évoluer Lionel Messi la saison prochaine ? C’est une question légitime alors que le joueur argentin devrait bel et bien quitter le PSG une fois son contrat arrivé à échéance, c’est à dire le 30 juin prochain. Deux pistes principales paraissent se dégager : un retour au FC Barcelone ou un départ exotique du côté du championnat saoudien.

Une histoire qui mérite mieux ?

Pour ce qui est de la première option, cela parait assez complexe sur le papier étant donné l’état des finances du club culé. En revanche, avec une offre mirobolante à la clé, on parle de 600 millions d’euros sur deux ans, l’Arabie Saoudite serait un point de chute assez logique après une carrière XXL sur le vieux continent. Toutefois, voir Lionel Messi évoluer dans un tel championnat, c’est quelque chose qui ne passerait pas chez certains observateurs. C’est notamment le cas de Ludovic Obraniak, comme celui-ci l’a exposé sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. « Je ne vais pas critiquer ses choix parce que moi-même j’ai fait des choix financiers en fin de carrière. Mais je trouve, de mon point de vue, que l’histoire se terminerait moyennement bien. On sent que ce garçon est habité par la passion, on sent qu’il y a un truc. Là, on aurait aimé un retour au Barça ou en Argentine. On aurait aimé voir cela pour que l’histoire se termine de la plus belle des manières. Il a tellement gagné d’argent, a-t-il vraiment besoin de gagner encore plus ? Il pourrait encore jouer dans une équipe compétitive et tenter de remporter une autre Ligue des Champions. Ce sont des monstres et je me dis qu’ils sont plus intéressés par les titres. »