Officialisation imminente pour le prêt de Moscardo à Braga ?

Gabriel Moscardo, revenu d’un prêt à Reims, va de nouveau quitter le PSG sous la forme d’un nouveau prêt, à Braga cette fois-ci. Il devrait être officialisé ce samedi.

Recruté contre 20 millions d’euros en janvier 2024, Gabriel Moscardo n’a pas encore joué de matchs officiels avec le PSG. Le milieu de terrain brésilien (19 ans) avait été prêté aux Corinthians, son club formateur, lors de la deuxième partie de saison 2023-2024, puis au Stade de Reims lors de l’exercice 2024-2025. Mais en raison de plusieurs blessures, il n’aura joué que dix matches toutes compétitions confondues avec les Rémois. Convoqué à la surprise générale pour participer à la Coupe du monde des clubs, il n’aura joué aucune minute aux États-Unis.

A voir aussi : PSG – Gabriel Moscardo affiche ses ambitions

Une présentation avant le match Braga / Celta Vigo

Afin de tenter d’enchaîner les matches, un nouveau prêt était évoqué. Et Gabriel Moscardo devrait rejoindre Braga. Le milieu de terrain, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, est déjà au Portugal et aurait passé sa visite médicale. Selon l’entièreté de la presse portugaise, le prêt d’un an sans option d’achat de Gabriel Moscardo devrait être officialisé ce samedi. Il devrait être présenté au public de Braga en marge de la rencontre amicale entre le club du Minho et le Celta Vigo ce samedi soir (21 heures). Pour rappel, les deux clubs de Séville, le FC et le Bétis étaient également intéressés par une arrivée de Gabriel Moscardo.