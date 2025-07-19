MAJ – Deux clubs anglais entrent dans la danse pour Kolo Muani

Depuis plusieurs semaines, la Juventus tente de trouver un accord pour conserver Randal Kolo Muani. Le club italien espère trouver rapidement un terrain d’entente avec le PSG.

Pas dans les plans de Luis Enrique et du PSG, Randal Kolo Muani devra se trouver un nouveau point de chute. Prêté lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 à la Juventus Turin, l’international français aimerait rester au sein du club turinois, alors que ce dernier aimerait aussi le conserver, malgré le recrutement de Jonathan David. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants des deux équipes tentent de trouver un accord pour le retour de Kolo Muani à la Juve.

La Juve prête à accepter une obligation d’achat dans le prêt ?

Mais les deux clubs ne sont pas d’accord sur la modalité du prêt. Le PSG aimerait un prêt avec obligation d’achat, la Juventus aimerait, elle, un prêt avec option d’achat. Ce samedi, Sky Sport Italia explique que le PSG et la Juventus Turin poursuivent leurs discussions. Les Turinois espèrent rapidement trouver un terrain d’entente et pourraient finalement accepter la solution du PSG, un prêt avec obligation d’achat. Affaire à suivre…

Kolo Muani, priorité de Manchester United et Newcastle

(MAJ, 15h16) Selon les informations de Foot Mercato, outre la Juventus Turin, Manchester United et Newcastle aimeraient s’offrir les services de Randal Kolo Muani. Le média footbalistique explique que les deux clubs de Premier League ont identifié l’attaquant, qui appartient toujours au PSG, comme une cible prioritaire pour occuper le poste de numéro 9 cet été. « Du côté de Manchester, le dossier s’est accéléré après le refus d’Hugo Ekitike, obligeant les Red Devils à activer d’autres pistes solides : Kolo Muani figure sur la short list, avec un profil jugé idéal par la cellule de recrutement. Newcastle, de son côté, reste attentif à la situation d’Alexander Isak, au cœur de plusieurs rumeurs de départ vers l’Arabie saoudite. Anticipant un possible mouvement, les Magpies ont pris des contacts autour de Kolo Muani, convaincus que son profil complet et son expérience internationale feraient de lui une pièce maîtresse du projet. » Les clubs intéressés devraient ainsi passer à l’offensive dans les prochains jours, conclut Foot Mercato.