PSG / FC Metz – Annoncez votre pronostic

On y est, ce samedi soir, le PSG dispute son ultime match de l’exercice 2021-2022. Opposés au FC Metz, qui bataille toujours pour se maintenir au sein de l’élite hexagonale, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront d’offrir un spectacle de qualité à leur public, notamment pour la dernière apparition d’Angel Di Maria sous la tunique rouge et bleu. Un moyen aussi de clôturer une saison difficile, ponctuée de déceptions, afin de se projeter du mieux possible sur l’an prochain qui arrivera extrêmement rapidement.

Pour ce match, le technicien argentin a décidé de construire sa formation en 4-2-4. Ainsi, Keylor Navas, qui pourrait participer à son dernier match avec le PSG, gardera la cage. Devant lui, la défense sera composée de Marquinhos et de Sergio Ramos. Les couloirs seront occupés par Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi. Marco Verratti sera épaulé par Danilo dans l’entrejeu. Enfin, la ligne offensive sera animée par le quatuor Neymar, Di Maria, Messi et Mbappé. Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous.

La semaine dernière, le PSG s’est très nettement imposé face au Montpellier HSC à l’extérieur sur le score de 4-0. Quatre Csiens ont touché juste : Cavanevendange, Jacky fout, Charles-Henry et MAT mat. Bravo à eux !

Feuille de match de PSG / Metz

38e journée de Ligue 1 – Samedi 21 mai 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Antony Gautier – VAR : Bruno Coue