Le PSG a décidé de ne pas prolonger Echouafni (L’E)

En fin de contrat avec les Féminines du PSG le 30 juin prochain, Olivier Echouafni ne sera pas reconduit selon les informations de lequipe.fr. “Olivier Échouafni et Bruno Valencony l’entraîneur des gardiens, ont appris ce mercredi qu’ils ne resteraient pas pour la saison prochaine, comme peut-être aussi Sébastien Lopez-Guia, le préparateur physique.” De son côté, Bernard Mendy – très proche des joueuses – devrait rester au sein du staff. “Les discussions pour une éventuelle prolongation n’étaient pas très actives” entre le club parisien et l’entraîneur de 48 ans, malgré le titre de champion de France acquis la semaine passée. Depuis un certain temps, le club de la capitale a noué des contacts avec plusieurs coaches. Pressenti pour reprendre l’équipe, Gérard Prêcheur (61 ans) “n’apparaît cependant pas comme une priorité. Le PSG pisterait plutôt un entraîneur étranger.” Enfin, le quotidien sportif confirme également qu’Ulrich Ramé occupera le rôle de directeur sportif.