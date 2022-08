Ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG retrouvera la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du Clermont Foot, à l’occasion de la 1ère journée de L1. Vainqueur à dix reprises du championnat de France, au même titre que l’AS Saint-Etienne, le club de la capitale aura pour objectif d’être le recordman absolu de la compétition et ainsi écrire encore un peu plus son histoire dans le football français. Si Christophe Galtier aura à coeur de poursuivre sur sa belle dynamique, en face, le Clermont Foot voudra faire bonne figure pour sa deuxième saison dans l’élite. À cette occasion, le capitaine du CF63, Florent Ogier, a été interrogé par Le Parisien sur cette confrontation face aux champions de France en titre. Extraits choisis.

Son ressenti après la démonstration du PSG face au FC Nantes

« Que ça va être dur, même si on le savait déjà… On peut penser que c’est mieux de les prendre en début de saison. Mais, contrairement à la saison passée, ils ont fait toute la préparation ensemble et le match contre Nantes confirme qu’ils sont déjà en bonne forme. Je ne sais pas si on avait besoin de ça… C’est une piqûre de rappel. À nous de faire mieux ! »

Arrive-t-on à dormir avant d’affronter le PSG ?

« Non, ça ne change rien je vous avoue. Peut-être plus le jour du match. On va se mettre dans notre bulle, regarder quelques séquences vidéo. Franchement, on aborde ce match avec plaisir, il n’y a pas plus de pression à se mettre. »

La prolongation de Kylian Mbappé

« Franchement, c’est top. C’est un joueur qui fait rayonner la Ligue 1, contre qui on a envie de jouer aussi. Alors, il ne faut pas se leurrer… Je ne suis pas sûr que la Ligue 1 le fasse rêver, mais cela montre qu’il est bien en France, que des choses l’intéressent à Paris et qu’il se sent bien là-bas. Pour nous, acteurs de la Ligue 1, c’est positif qu’un joueur comme lui reste. »

Une approche différente du match face au 3-4-1-2 de Galtier ?

« Ah bah oui, forcément ! Il va falloir mettre en place des choses différentes en défense et quand on aura le ballon. Le coach (Pascal Gastien) nous en a parlé. Un système modifie certaines options à la fois au pressing ou pour les contrer, même si ça reste relativement les mêmes joueurs avec de grandes qualités. Une autre mentalité va peut-être se dégager, avec le nouveau coach chez eux, ça à l’air de bien se passer et on est attentifs à ça c’est sûr ! »