Les prochains jours s’annoncent intenses au PSG. Depuis son intronisation en tant que conseiller football, Luis Campos, travaille pour améliorer l’effectif de Christophe Galtier. À ce jour, quatre recrues ont rejoint les rangs parisiens : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Mais comme annoncé en conférence de presse par le nouveau coach des Rouge & Bleu, trois nouveaux renforts sont encore espérés avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre prochain. Mais, les dirigeants parisiens doivent aussi s’activer dans le sens des départs. Après Georginio Wijnaldum (en prêt avec option d’achat à l’AS Roma), un autre milieu de terrain est en instance de départ : Idrissa Gueye. En effet, depuis plusieurs jours, Everton travaille pour le recrutement du Sénégalais, encore sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG.

L’arrivée de Sanches fait basculer Gueye dans le deuxième groupe

Présent avec l’effectif lors de la tournée au Japon et au Trophée des Champions, Idrissa Gana Gueye ne devrait plus côtoyer le premier groupe professionnel. En effet, depuis quelques semaines, le club de la capitale a décidé d’instaurer deux entraînements par jour. Le premier concerne les joueurs impliqués dans le projet tandis que le deuxième groupe est formé de joueurs qui sont invités à quitter le club et de quelques jeunes du centre de formation. Et avec l’arrivée de Renato Sanches, Idrissa Gueye (32 ans) a ainsi basculé dans le deuxième groupe d’entraînement, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi. Depuis vendredi, le champion d’Afrique 2022 s’entraîne avec le second groupe composé des indésirables et de certains Titis. L’international sénégalais (90 sélections, 7 buts) retrouve notamment Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Rafinha et Julian Draxler. De son côté, Mauro Icardi n’a pas été convoqué face à Clermont afin de régler des affaires d’ordre privé, comme l’a indiqué L’Equipe dans son édition du jour.