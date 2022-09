OL / PSG : Retour sur la victoire en chiffres

Hier soir, le PSG s’est imposé (0-1) face à l’OL lors de la rencontre de clôture de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une victoire qui a permis au club de la capitale de s’emparer seul de la première place au classement du championnat de France. Ce match a également été l’occasion d’observer les hommes de Christophe Galtier marquer le coup avec des faits et des chiffres, zoom sur ceux-là.

Série de clean sheets et invincibilité en cours

Ce succès face à l’Olympique Lyonnais a permis au Paris Saint-Germain de poursuivre une série de clean sheets. En effet, victorieux par la plus petite des marges (0-1) au Groupama Stadium, les hommes de Christophe Galtier ont enregistré une quatrième victoire consécutive sans encaisser de but en Ligue 1 Uber Eats. Cette série est la plus longue depuis novembre 2020, qui était de également de quatre rencontres en gardant les cages Rouge & Bleu inviolées.

La rencontre d’hier soir face aux Lyonnais est l’objet d’une autre série en cours pour les Parisiens. En effet, le PSG a disputé lors de cette 8e journée de Ligue 1 Uber Eats sa 18e rencontre sans connaître la défaite en championnat (14 victoires, 4 matchs nuls). Avec 19 rencontres sans s’incliner, seul Manchester City fait mieux en Europe.

Un Neymar puissance 100

Cette rencontre face à l’OL a également été l’occasion pour Neymar de revêtir la tunique Rouge & Bleu pour la centième fois en championnat. Un cap symbolique durant lequel le numéro 10 parisien est impliqué dans 121 buts des Rouge & Bleu en ayant inscrit 77 buts et fait 44 passes décisives. Le Brésilien est le premier joueur du 21e siècle à réaliser une telle performance en 100 matchs. Cette saison, Neymar compte 8 buts et 7 passes décisives, une façon pour lui d’être, à la trêve, meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Il n’avait jamais fait mieux depuis sa première saison sous les cieux parisiens durant laquelle il comptait 13 passes décisives à ce stade de la compétition.

En terme de passes décisives, la star brésilienne partage la première place du classement avec un autre sud-américain du championnat de France : Leo Messi. L’Argentin compte également 7 offrandes. La connexion entre les deux joueurs fonctionne parfaitement puisqu’ils se sont échangé 5 passes décisives l’un et l’autre (2 de Neymar pour Messi, 3 dans l’autre sens).

La première pour Fabian Ruiz

Image : psg.fr

Avec l’enchaînement des matchs, la blessure de Renato Sanches, et le turnover instauré par Christophe Galtier, l’occasion de connaître sa première titularisation pour Fabian Ruiz face à l’OL était la bonne. Au Groupama Stadium, le milieu de terrain espagnol a disputé 57 minutes de cette rencontre, avant de céder sa place à Vitinha, habituel titulaire dans l’entrejeu du PSG. Le numéro 8 parisien a été l’auteur d’une performance plutôt encourageante pour la suite. Malgré quelques automatismes à parfaire dans le jeu sans ballon, il est celui qui a réalisé le plus de récupération (6) jusqu’à sa sortie. En ce qui concerne les phases de possession, Fabian Ruiz a touché le ballon à 65 reprises pour 93% de passes réussies.