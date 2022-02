Les Féminines du PSG ont réalisé une phase de poules parfaite en UEFA Women’s Champions League. Six victoires en six matches, 26 buts marqués et 0 encaissé. En quart de finale, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle vont affronter le Bayern Munich. Les matches se joueront les 22 mars (18h45) et 30 mars (21 heures).

Sur son compte twitter, le PSG a officialisé le fait que match retour se jouera au Parc des Princes. Ce sera la deuxième fois de la saison que les Féminines du PSG jouent au Parc cette saison après leur belle victoire contre le Real Madrid (4-0) en phase de poules. Ce sera la neuvième fois de son histoire que la section féminine joue dans l’antre parisienne.