Au terme d’un (nouveau) match moyen, le PSG s’est incliné dans les dernières minutes du match face à l’OGC Nice sur un but de Delort en contre-attaque (1-0). Les Rouge & Bleu gardent tout de même une avance confortable au classement sur leur adversaire du soir (13 points) mais ne rassure pas du tout à l’extérieur.

En effet les Parisiens viennent d’enchaîner leur deuxième défaite de suite en Ligue 1 après celle contre Nantes (3-1), les deux étaient à l’extérieur. Si on ajoute la défaite face à Rennes en octobre dernier (2-0), toutes les défaites en championnat du PSG étaient hors de leur terre.

Cette saison face aux adversaires directs, le PSG n’a remporté aucun de ses matchs disputés à l’extérieur contre des équipes du Top 8 actuel. En effet le bilan est de 3 matches nuls (Marseille 0-0 ; Lens 1-1; Lyon 1-1) et 3 défaites (Rennes 2-0 ; Nantes 3-1 ; Nice 1-0). À ce chiffre, il faut rajouter qu’en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à remporter un seul match cette saison hors de ses bases avec deux nuls (Bruges 1-1 ; Leipzig 2-2) et une défaite (Manchester City 2-1). La série en cours n’est pas non plus glorieuse puisque sur les 8 derniers matches disputés à l’extérieur, toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Mbappé n’ont remporté que 3 matches pour 3 résultats à égalité et 2 rencontres perdues. Parmi ces trois succès, on en retrouve deux en Coupe face à Vannes (N2) et Feignies-Aulnoye (N3).

Par ailleurs, le Paris Saint-Germain a encaissé au moins un but lors de ses huit derniers matchs disputés à l’extérieur en Ligue 1, avec un total de 11 buts sur cette période. Cela représente la plus mauvaise série du PSG en déplacement dans l’élite depuis… février-mai 2012 ! La dernière fois que les Parisiens ne sont pas allés chercher le ballon dans leurs filets en championnat en dehors du Parc, c’était le 24 octobre dernier (OM 0-0). Pour retrouver trace du SEUL clean-sheet en championnat cette saison à l’extérieur avec à la clé une victoire, il faut remonter au… 29 août contre le Stade de Reims (0-2) !

Des chiffres vraiment pas rassurants, alors que le PSG s’apprête à disputer un huitième de finale retour bouillant face au Real Madrid au Santiago Bernabeau. Au vue de ces statistiques, il est clair que les Parisiens seront dans l’obligation de marquer en Espagne, parce qu’à l’extérieur, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont montré aucune garantie défensive…