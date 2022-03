Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 23 mars 2022. Le niveau inquiétant affiché par Marquinhos, un duel entre Barcelone et le PSG pour Ousmane Dembélé, une grande Marie-Antoinette Katoto face au Bayern Munich et Kylian Mbappé boycotte les opérations marketing avec l’Equipe de France.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant le niveau affiché par Marquinhos ces dernières semaines. Inquiétant face au Real Madrid et l’AS Monaco, le capitaine du PSG est méconnaissable. Malgré sa mauvaise prestation en Principauté, il était l’un des rares à se présenter devant les médias. « Dans les faits, c’est lui qui est depuis longtemps envoyé au feu, devant les médias, lorsqu’il s’agit de défendre le niveau de jeu de son équipe. » Sur le terrain lors des mois précédents, il a souvent rattrapé les erreurs de ses partenaires. Et depuis son arrivée en provenance de l’AS Roma en 2013, le Brésilien de 27 ans a tout connu avec le maillot parisien et notamment les nombreuses désillusions en Ligue des champions (FC Barcelone en 2017, Manchester United en 2019 et le Real Madrid en 2022). « La tête, forcément, en prend un coup et sectionne un peu les jambes. »

La question mentale doit réellement être prise en considération, comme l’explique l’homme le plus capé de l’histoire du PSG, Jean-Marc Pilorget (435 matches). « Il peut aussi être confronté à une sorte de décompression inconsciente. Mais on ne peut pas exclure qu’une sorte de ras-le-bol vienne aussi s’inviter dans l’équation. Marquinhos a l’ambition de remporter la Ligue des champions. Mais quand, à chaque fois, ou presque, les éliminations sont hyperviolentes, tu peux en arriver à te demander si tu es au bon endroit pour atteindre tes objectifs. Et ce, même si tu aimes profondément ton club ! »

Le quotidien francilien revient également sur la victoire des Féminines du PSG (2-1) sur la pelouse du Bayern Munich en quarts de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Un beau succès obtenu grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Après les récentes éliminations de l’équipe masculine et des U19, la section féminine « a porté haut les couleurs du PSG sur la scène européenne. » Et grâce à ce doublé, l’attaquante parisienne offre une belle option pour les Rouge & Bleu avant la confrontation retour au Parc des Princes, le 30 mars prochain. « C’est beaucoup de satisfaction. Une victoire à l’extérieur dans ce beau stade, avec de nombreux supporters, ce n’est pas facile à aller chercher. Je ne sais pas si on a bien joué, mais on a tout donné et on retient cette belle victoire. On est vraiment très contentes car le Bayern c’est l’une des meilleures équipes d’Europe », a déclaré la meilleure buteuse de l’histoire du club à l’issue de la rencontre. En cas de qualification pour les demi-finales de la compétition, le club de la capitale pourrait retrouver l’OL (qui dispute son quart de finale face à la Juventus).

Le Parisien évoque également l’état de santé de l’arrière gauche du PSG Handball, Mikkel Hansen. « Victime d’une phlébite et d’une embolie pulmonaire à la suite d’une opération du genou droit au Danemark », le joueur de 34 ans sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Ainsi, il ne portera plus le maillot du PSG car il rejoindra Aalborg la saison prochaine.

De son côté, L’Equipe fait le point sur l’une des potentielles cibles du PSG pour le mercato estival : Ousmane Dembélé. En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, l’international tricolore est au centre d’un duel entre le club catalan et français. Si sa situation avec les Azulgrana était très compliquée il y a encore quelques semaines, les dernières bonnes performances du Français de 24 ans « s’inscrivent au coeur des questions » sur son avenir. Mais selon les informations du quotidien sportif, « les contacts établis entre le joueur et le club français depuis décembre pourraient reprendre prochainement afin que les deux parties trouvent un terrain d’entente. » Le champion du Monde 2018 peut compenser les probables départs d’Angel Di Maria et de Kylian Mbappé, qui arrivent également en fin de contrat.

De plus, son statut de joueur libre, jeune et français sont vus d’un bon oeil par les dirigeants du PSG. Actuellement, une prolongation avec le FC Barcelone semble difficile en raison des demandes salariales élevées d’Ousmane Dembélé. Mais rien n’est impossible et une possible prolongation avec le club catalan n’est pas une idée à écarter définitivement, comme l’explique le clan du joueur. « Actuellement aucune nouvelle réunion n’est prévue avec les dirigeants du club, mais rien n’est figé. La fin de saison pourrait changer la donne. » Performant avec le FC Barcelone ces derniers temps, Ousmane Dembélé a été relancé par Xavi et « répond parfaitement à la confiance accordée par son entraîneur. »

Le quotidien sportif évoque aussi la performance de Marie Antoinette-Katoto sur la pelouse de l’Allianz Arena ce mardi soir. Grâce à son doublé face au Bayern Munich (2-1) en quarts de finale aller de l’UWCL, l’attaquante parisienne a inscrit ses 21e et 22e buts en 24 matches avec le PSG cette saison. À cela s’ajoutent les 13 réalisations en 9 rencontres avec les Bleus. La joueuse de 23 ans voudra terminer le travail au Parc des Princes la semaine prochaine (30 mars) devant plus de 17.000 supporters. « On reste concentrées. On a hâte de retrouver les supporters pour nous pousser », a déclaré l’internationale française à la fin du match.

Enfin, L’Equipe indique que Kylian Mbappé a refusé, ce mardi, de participer aux opérations marketing liées au sponsors de l’Equipe de France. La raison ? L’attaquant du PSG ne voulait pas que son image soit associée à certaines marques. « Il s’est retranché, selon ses déclarations, derrière l’avis de son avocate (Delphine Verheyden), qui lui aurait déconseillé de participer à ces opérations commerciales avec la Fédération. » Une décision qui aurait crispé la FFF et contrarié le président de l’instance, Noël Le Graët. Ce dernier a notamment appelé Kylian Mbappé « pour essayer d’infléchir sa position. Mais le joueur n’a rien voulu entendre. » Alors que tous les droits à l’image de l’attaquant français financent des associations caritatives, « certaines marques posent des problèmes éthiques et moraux. Et on s’interroge également sur la redistribution des revenus générés par les Bleus, qu’on voudrait voir aller en grande partie vers le ‘football d’en bas’. », rapporte L’E. Des questions et interrogations à ce sujet ont notamment été posées dès septembre, mais sans réponse claire de la part de la FFF.