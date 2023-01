SRFC / PSG – Le groupe Parisien pour le choc à Rennes

Ce dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG se rend sur la pelouse du Stade Rennais pour ce qui représente l’affiche de la 19e journée de Ligue 1. Voici le groupe retenu par Christophe Galtier pour ce choc hexagonal.

Le PSG, leader incontesté de la Ligue 1, conclura sa phase allée du championnat de France ce dimanche soir à l’occasion d’un déplacement périlleux en terre rennaise. Après son premier revers de la saison concédé du côté du RC Lens (1-3), le club de la capitale a su renouer avec le succès lors de la réception de la lanterne rouge ce mercredi soir, le SCO d’Angers (2-0). Une victoire qui n’a pas vraiment fait la part-belle au jeu, loin s’en faut.

Face à Rennes, les Rouge et Bleu auront ainsi tout intérêt à aligner une prestation bien plus aboutie. Surtout que le club breton n’est pas vraiment un adversaire qui réussit aux Parisiens lors de leurs dernières sorties. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur plusieurs retours, et non des moindres. En effet, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont bel et bien présents au sein du groupe francilien dévoilé il y a quelques instants de cela. Renato Sanches fait également son retour. Pour le reste, le coach parisien pourra compter sur un groupe plutôt étoffé. Seuls Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Nuno Mendes manquent à l’appel. À noter les présences des titis El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni. Enfin, en instance de départ, Pablo Sarabia n’a, logiquement, pas été retenu.

Le groupe du PSG face à Rennes