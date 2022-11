Revue de presse PSG : Coupe du Monde, France, Messi, Neymar

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 26 novembre 2022. Un groupe France plu libéré depuis le départ de Benzema, Neymar joueur le plus ciblé au monde, l’Argentine de Messi dos au mur et la composition probable de la France.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’ambiance au sein de l’Equipe de France. Blessé dès les premières minutes du match, Lucas Hernandez a essayé de cacher ses larmes à la mi-temps du France / Australie. « Le latéral gauche est réconforté par ses coéquipiers, mais tout le monde a compris que sa Coupe du monde était terminée. […]À la pause, l’heure n’est pas à l’abattement général, malgré le triste sort réservé à un joueur très apprécié de l’effectif et dont la présence va manquer. » Le quotidien sportif revient aussi sur l’attention autour de Lucas Hernandez et celle de Karim Benzema après leurs blessures. « L’attaquant du Real était parti très tôt le matin, vers 6 heures, prendre son vol pour Madrid, sans croiser ses coéquipiers encore endormis. Depuis, il s’est fait discret, en privé et publiquement, notamment le soir de la victoire des Bleus, ce qui n’a échappé à personne en interne. »

« De l’avis il y a un avant et un après dans la vie de groupe depuis le départ de Benzema. À l’hôtel, l’atmosphère semble plus légère. C’est même un sujet de discussion en interne ou entre les joueurs et leur entourage », assure l’Equipe. Même si c’est un coup dur sportif, l’absence de Benzema « facilite les choix » de Didier Deschamps. « Et elle recentre les responsabilités en attaque sur Kylian Mbappé, qui adore ça. Les plus jeunes ou les plus inexpérimentés, parfois intimidés par le personnage Benzema lors de certains rassemblements précédents, donnent l’impression d’être aussi plus libérés.«

Dans le quotidien sportif, il est aussi question des coups de pied arrêtés. Contre l’Australie, c’est l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, qui s’est chargé de cet exercice. Mais ce n’a pas été une franche réussite. « S’il a beaucoup progressé ces deux dernières saisons dans la qualité de ses centres, notamment au second poteau, Mbappé s’est montré particulièrement imprécis dans cet exercice. En bleu, il n’est jamais parvenu à délivrer une passe décisive sur coup de pied arrêté. À Paris, où il les frappe très ponctuellement, il y est parvenu à une seule reprise (corner repris par Moise Kean sur le terrain d’Istanbul Basaksehir, 2-0, le 28 octobre 2020, en Ligue des champions). »

Pour Mathieu Valbuena, Kylian Mbappé « n’est pas un spécialiste, ça se sent dans sa technique de frappes. Chacun doit rester dans son rôle. Il a tellement d’autres facultés, d’autres qualités, Kylian, mais il est loin d’être le plus précis. » Pour l’ancien international français, c’est Antoine Griezmann qui doit s’en charger. Puis Ousmane Dembélé et Théo Herandez. « En club, cette saison, dans l’exercice des corners, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, le Barcelonais et le Milanais sont des joueurs efficaces. »

Le XI de la France selon l’Equipe : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Griezmann, Tchouameni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé

Le Parisien évoque aussi le match de l’Equipe de France contre le Danemark. « Gagner, c’est se qualifier en huitièmes de finale » rappelle le quotidien francilien. « Quatre jours après une entame marquante contre l’Australie, les Bleus devront mieux défendre collectivement. » Le Parisien évoque aussi le probable retour dans le onze de départ de Raphaël Varane. « La maison retrouve un esprit plus que des jambes. » En ce qui concerne l’attaque « la symphonie est déjà réglée. » Antoine Griezmann construit (le jeu), Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé démolissent (les défenses), Olivier Giroud finit (le travail). « Hermétiques et créatifs, les Bleus connaissent l’itinéraire conseillé pour ramener à eux l’art du bonheur et de la conquête« , conclut Le Parisien.

Le XI de la France selon Le Parisien : Lloris – Koundé, Varane Upamecano, Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Griezmann – Dembélé, Giroud, Mbappé

Blessé lors du match entre le Brésil et la Serbie, Neymar souffre d’une entorse à la cheville droite. Le numéro 10 du PSG est officiellement forfait pour le match contre la Suisse lundi (17 heures). L’Equipe explique qu’il ne devrait pas jouer avant les huitièmes de finale, le 5 ou 6 décembre. « Cela lui laissera onze jours pour récupérer de sa blessure. » Selon le quotidien sportif c’est l’objectif de l’attaquant (30 ans). « La douleur aura en tout cas disparu, d’ici là, et se posera alors la question du rythme après plusieurs jours sans entraînement, puis de la solidité et de l’élasticité de sa cheville, qui devrait être strapée. » L’Equipe explique que lorsqu’il est sorti du terrain, Neymar imaginait sa Coupe du Monde terminée avec sa cheville enflée. « Il repensait probablement à cette blessure contre Saint-Etienne, il a pile un an, côté gauche cette fois-ci, qui lui avait valu 77 jours d’absence. »

🚨🚨 | Neymar sur IG 🇧🇷📱: “Aujourd’hui est devenu l’un des moments les plus difficiles de ma carrière… J’ai une blessure, c’est ennuyeux, ça va faire mal mais je suis sûr que j’aurai la chance de revenir car je vais faire de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers” pic.twitter.com/crZ5TTMVpa — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2022

Le Parisien évoque également cette nouvelle blessure, qui fait de Neymar l’un des joueurs à subir le plus de fautes sur la planète football. Le quotidien francilien confirme aussi qu’il ne devrait revenir sur les terrains qu’à partir des huitièmes de finale. Lors du match contre la Serbie, neuf des douze fautes serbes ont été commises sur l’attaquant du PSG. « C’est le joueur qui a subi le plus de fautes lors d’un match du premier tour. » Le Parisien explique que ce n’est pas une nouveauté. Lors du Mondial 2018, « il avait terminé en tête des joueurs les plus victimes de fautes (25) » avec pas moins de 10 lors du match contre la Suisse. Neymar est aussi victime de sa réputation indique le quotidien francilien. « Sa propension à s’agacer dès que ses adversaires le serrent de trop près est aussi célèbre que son talent. »

Ce soir (20 heures), l’Argentine est en danger face au Mexique après sa défaite contre l’Arabie Saoudite lors de son premier match de Coupe du Monde, l’Albiceleste doit absolument l’emporter pour rester en vie dans ce Mondial. Le Parisien explique qu’en Amérique du Sud, « les médias locaux craignent tous l’élimination précoce de leur sélection et mise sur leur numéro 10 pour les sauver. » Même s’il a été buteur sur penalty, le numéro 30 du PSG n’a pas réalisé sa meilleure prestation. Pour son biographe Guillem Balague, la raison est simple. « C’est en grande partie à cause d’un problème collectif. […]C’est incroyable que cette équipe n’arrive pas à le trouver dans de bonnes conditions, entre les lignes, avec le bon tempo« , souffle Balague pour Le Parisien. « Les joueurs, le sélectionneur, les journalistes étaient d’accord après le match pour dire que ce n’était pas encore fini. Par contre, quand on discute avec des spécialistes, c’est différent« , conclut le quotidien francilien.

🛑 | 𝗟𝗲𝗼 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 est annoncé titulaire avec l’Albiceleste ce samedi contre le Mexique (20h) 🇦🇷⚔️🇲🇽 XI de l’Argentine : Martinez – Montiel, Otamendi, L.Martinez, Tagliafico (ou Acuña) – Paredes, De Paul, Fernandez (ou Mac Allister) – 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶, Lautaro Martinez, Di Maria pic.twitter.com/IzpaeaT3KC — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2022

L’Equipe évoque aussi ce match et la possibilité d’une défaite qui éliminerait l’un des favoris à la victoire finale dès la deuxième journée de la phase de poules. « Messi et ses coéquipiers ont grillé leur seul joker et entament une compétition ou ils feront tapis à chaque rencontre. En cas de revers ce soir, ils seraient éliminés et le septuple Ballon d’Or pourrait définitivement mettre fin à ses rêves de Coupe du Monde.«