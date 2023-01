Ce lundi (20h45 sur beIN SPORTS 1), le match entre le Pays de Cassel et le PSG clôturera les 16es de finale de Coupe de France. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier compte bien aligner une équipe compétitive.

Après une semaine sans match officiel, le PSG retrouve la compétition ce lundi face au club amateur de l’Union Sportive du Pays de Cassel (Régional 1), à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France. Et à trois semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février), le club parisien veut donner un nouvel élan à sa saison. Privé de Gigio Donnarumma (repos), Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Nordi Mukiele (ischios-jambiers), Marco Verratti (reprise) et Lionel Messi (repos), Christophe Galtier désire aligner une équipe compétitive afin de parfaire les automatismes en vue des échéances à venir.

Pas de Titis au coup d’envoi ?

Malgré une faible opposition face à un club de Régional 1, le coach parisien pourrait ne pas aligner de Titis au coup d’envoi. Comme annoncé, Keylor Navas débutera dans les buts. La défense Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes est pressenti pour débuter la rencontre, selon L’Equipe et Le Parisien. Avec l’absence du septuple Ballon d’Or, Hugo Ekitike devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar Jr. Le Brésilien sera en soutien des deux attaquants.

Reste désormais à connaître les solutions au milieu de terrain en l’absence de Marco Verratti. Si la titularisation de Fabian Ruiz est fortement pressentie par les deux quotidiens, des doutes subsistent concernant les identités des deux autres joueurs. L’Equipe voit un milieu à trois composé de Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches. De son côté, Le Parisien opte plutôt pour un trio Fabian Ruiz, Danilo Pereira et Renato Sanches. Concernant le dernier cité, il est en concurrence avec son compatriote, Vitinha.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, N.Mendes – F.Ruiz, R.Sanches, C.Soler – Neymar – Ekitike, Mbappé

(L’Equipe) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, N.Mendes – F.Ruiz, R.Sanches, C.Soler – Neymar – Ekitike, Mbappé Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), N. Mendes – F.Ruiz, Danilo, R.Sanches (ou Vitinha) – Neymar – Mbappé, Ekitike