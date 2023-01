Revue de Presse PSG : Coupe de France, préparation C1, Navas…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 23 janvier 2023. Le match de Coupe de France face au Pays de Cassel, comment se préparer avant le retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Keylor Navas veut poursuivre sa carrière en Europe…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande comment ce 16e de finale de Coupe de France contre le Pays de Cassel peut servir de préparation à trois semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Dans un grand flou depuis début 2023, le club parisien peut se servir de cette rencontre de coupe nationale pour « engager une profonde mue » avant le retour de la C1. Même si cette affiche face au club amateur ne servira pas de test, elle pourra « lancer un début de dynamique et rassurer sur certains aspects. » Depuis plusieurs matches, les Rouge & Bleu affichent un déficit d’engagement sur le terrain. « Peu de courses, peu d’appels, une intensité proche du zéro. Ce qui a interrogé, c’est l’incapacité de cette équipe à changer de rythme et à jouer sur un tempo élevé. » Les joueurs doivent réagir dans les attitudes et leurs comportements défensifs. Ainsi, le staff et Luis Campos ont profité de cette semaine pour insister sur ces aspects lors d’entretiens individuels.

De plus, l’état physique de quelques joueurs suscite des doutes à l’image de Neymar Jr. Après une première partie de saison étincelante, le Brésilien montre certaines lacunes depuis la reprise post-Coupe du monde, en raison notamment d’une cheville qui n’a pas totalement guéri. « Ce qui est frappant, c’est son incapacité à gagner des duels, qui crée chez lui une forme de frustration », note L’E. Autre joueur cadre qui affiche un niveau inquiétant, Sergio Ramos. L’Espagnol n’est pas aidé par les changements de système réguliers mais il a aussi besoin d’une mise en concurrence avec le prochain retour de Presnel Kimpembe. Enfin, le duo Campos-Galtier attend beaucoup de Renato Sanches. « Le Portugais doit être l’élément qui apporte de la verticalité et qui met du liant entre les lignes. » Le PSG devra aussi retrouver des repères et une justesse technique dans le jeu. Ainsi, le passage durable d’un système en 4-4-2 losange, avec Neymar en meneur, doit permettre un meilleur équilibre. Le retour de Nuno Mendes permettra aussi d’apporter du tonus et de la profondeur dans une équipe qui manque de vitesse.

Le quotidien sportif évoque aussi cette rencontre de gala face au PSG pour le club de Régional 1, l’Union Sportive du Pays de Cassel (lundi à 20h45 sur beIN SPORTS). Les amateurs ont pris une journée de congé ce lundi pour espérer vivre une soirée de folie. Pour soutenir ce club née en 2018 d’une association de six villages et de quatre clubs (Arnèke, Bavinchove-Cassel, Hardifort, Noorpeene-Zuytpeene), les supporters seront en nombre au Stade Bollaert-Delelis de Lens. De son côté, le gardien, Romain Samson, affrontera pour la deuxième fois de sa carrière le PSG, après une défaite avec Wasquehal (0-1) en 2016 : « Jouer le PSG deux fois dans ma vie, c’est comme gagner au loto. Quand on est en N2, c’est plus simple. Une R1 (6e division), c’est bien plus un exploit. D’habitude, on joue devant cent personnes. Au tour précédent (à Hazebrouck face à Drancy, 1-1, 3-2 aux t.a.b.), il y en avait 2100. Tout le monde connaît Bollaert. La communication sera difficile. Mais je n’ai pas envie de prendre de but. Il faut rester lucides. Maintenant, si on les respecte trop, on est morts. » Pour ce match programmé le lundi en raison du Qatar Winter Tour des Rouge & Bleu en milieu de semaine dernière, la FFF n’a pas demandé son avis au club amateur. « Mais il n’y a pas eu le moindre débat. Parce que Cassel disposait ainsi d’un jour de plus pour gérer l’organisation d’un événement majeur. » Et sans surprise, le PSG laissera l’intégralité de la recette du soir au club de Régional 1.

De son côté, Le Parisien se penche également sur le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich programmé le 14 février prochain, jour de la Saint-Valentin. Et les Rouge & Bleu auront trois semaines pour monter en puissance après un début d’année 2023 plus que délicat. Même s’il n’a pas demandé à souffler pour ce 16e de finale, Lionel Messi a été laissé au repos par le staff parisien et ne prendra donc pas part au déplacement dans le Nord. Une habitude pour La Pulga qui a tendance à ne pas être présent avant les 8es de finale en coupe nationale. Mais, Christophe Galtier pourra s’appuyer sur Kylian Mbappé car il a promis d’aligner une équipe compétitive. Même si le secteur défensif est en grande difficulté depuis début 2023 (9 buts encaissés en 5 matches : 4 en Ligue 1, 1 en Coupe, 4 en amical à Riyad), c’est le secteur offensif qui aura l’occasion de s’exprimer à Bollaert ce lundi.

« Le coach sait qu’il peut compter sur son attaquant vedette pour remettre ses troupes dans le sens de la marche. » Surtout que le numéro 7 se rapproche de quelques records comme le titre de meilleur buteur des Rouge & Bleu (191, soit à 9 buts du record d’Edinson Cavani) ou encore le record de buts en Coupe de France (24 buts, soit à cinq longueurs du record de Jean-Pierre Papin). Ce match au Stade Bollaert peut aussi permettre à Kylian Mbappé de retrouver des automatismes avec son compère d’attaque, Neymar Jr. Comme l’international français, le Brésilien attend d’ouvrir son compteur but en 2023. « Compte tenu de l’opposition, il n’y aura bien sûr aucune gloire à tirer d’une qualification. Elle sera, quoi qu’il arrive, bien trop anecdotique pour s’inscrire dans la préparation du match face au Bayern Munich en Ligue des champions. » Mais ce match de Coupe de France doit être le premier pas pour « entamer le processus de montée en puissance indispensable », conclut LP.

Le quotidien francilien évoque aussi l’avenir de Keylor Navas. Sous contrat jusqu’en 2024, le gardien de 36 ans n’est pas satisfait de sa situation où il occupe le rôle de doublure derrière Gigio Donnarumma. Titulaire pour la rencontre de Coupe de France ce soir, le portier de 36 ans pourrait disputer son dernier match avec les Rouge & Bleu. En effet, le Costaricien est toujours dans l’attente d’un départ cet hiver, dans un club qui lui promettrait une place de titulaire. Malgré un intérêt d’Al-Nassr (Arabie saoudite), le portier costaricien se voit poursuivre sa carrière dans l’un des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France). L’ancien du Real Madrid « s’estime encore prêt à évoluer au plus haut niveau et l’idée d’un transfert dans un club moins huppé comme Al-Nassr n’a pas ses faveurs pour l’instant. » Et une arrivée en Angleterre est une possibilité avec un intérêt de Nottingham Forrest. L’actuel 13e de Premier League est à la recherche d’un gardien après la blessure du titulaire habituel et l’expérience de Keylor Navas séduit les dirigeants du club anglais.

Cependant, même s’il possède une valeur marchande assez faible (environ 5M€), le salaire du joueur, estimé à 12M€ annuel, peut être vu comme un frein « et il devra certainement faire quelques concessions financières pour espérer rebondir ailleurs », note LP. En attendant, le Costaricien se prépare pour le 16e de finale de Coupe de France face au Pays de Cassel. Malgré son statut de doublure, le professionnalisme de Keylor Navas est loué en interne chez les Rouge & Bleu. « Son sérieux ainsi que son rendement durant les séances d’entraînement sont reconnus en interne. Le gardien de but de 36 ans se tient toujours prêt à jouer le match d’après. »