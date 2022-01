Persico : « Il y a de la fierté et un peu de regret aussi »

Sébastien Persico, le capitaine de Vannes, est un fan inconditionnel du PSG. Ce soir son équipe s’est lourdement inclinée contre les Rouge & Bleu (0-4) en 16es de finale de Coupe de France. Au micro d’Eurosport 2, il s’est dit fier de la prestation de son équipe même s’il y a un petit regret sur le score.

« Il y a des regrets d’en avoir pris quatre, mais on a vu qu’il y avait une classe d’écart. Mais il y a de la fierté d’avoir joué ce genre de match. On est contents d’avoir joué un tel match face à des joueurs de classe mondiale et c’était difficile vers la fin. Il y a un joueur de classe mondiale devant et ça se voit tout de suite. De derrière, le deuxième but avec une frappe en une touche de balle un peu en arrière ça va en pleine lucarne. On voit que ce sont des patrons derrière, comme Presnel Kimpembe. Au milieu, ça va très vite aussi. Il y a un peu de fierté derrière tout ça. On a joué devant notre public et on est très content.«