Piquionne : “Le PSG doit foncer sur Paul Pogba”

Le nom de Paul Pogba est très souvent associé au PSG ces derniers jours. Pour rappel, selon nos informations le joueur souhaite venir au PSG, et les discussions vont toujours dans le bon sens. Mais les Rouge & Bleu doivent d’abord dégraisser. Pour Frédéric Piquionne, le PSG doit foncer sur l’international français.

“Oui Paris doit aller chercher Paul Pogba, et si le PSG a l’opportunité d’aller le chercher et que ça rentre dans la masse salariale parisienne, qu’il fonce, lance l’ancien attaquant dans le RMC Football Show. Après, bien évidemment qu’il y aura des déçus, il y aura des joueurs – qui ont un très bon salaire au PSG – qui devront partir et s’asseoir sur leur salaire dans d’autres clubs. Tout peut se négocier, entre des prêts avec option d’achat, des prêts en payant un peu les salaires. Il y a plein de choses dans le football aujourd’hui.“