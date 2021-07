PSG / Séville FC – Les compositions officielles

Le PSG joue son cinquième et dernier match de préparation ce mardi soir (20 heures, BeIN Sports 1, PSG TV Premium) contre le Séville FC. Ce sera le plus relevé de toute sa préparation et ce sera de nouveau avec une équipe mixte entre jeunesse et expérience. Cette équipe choisie par Mauricio Pochettino, avec Keylor Navas et les jeunes El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi ou encore Eric Junior Dina Ebimbe, pourrait être celle qui affrontera Lille lors du Trophée des Champions dimanche soir.

Le XI du PSG : Navas -Hakimi, Bitshiabu, Kehrer, Kurzawa – Herrera, Gueye (c), Dina Ebimbe – Draxler, Icardi, Gharbi

Remplaçants : Franchi, Letellier, Alloh, Bitumazala, Diallo, Fadiga, Fernandez Veliz, Michut, X. Simons, Fressange, Kalimuendo, Nagera

Le XI de Séville : Angel – Jesus Navas (c), Rekik, Ocampos, Gudelj, Suso, Jordan, Rakitic, Bono, Rodriguez, En-Nesyri

Remplaçants : Dmitrovic, Gnagnon, Benitez, De Jong, Munir, Rony Lopes, Lamela, Pozo, Idrissi, Koundé, Fernando, Perez, Alvarez, Garcia, Diaz, Velasco, Pastor, Ortiz, Johansson, Araque, Aspar, Zarzana.