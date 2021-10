Micoud : « J’ai trouvé que Mbappé avait un jeu très varié »

Principal acteur du match renversant de l’Equipe de France face à la Belgique (3-2) en demi-finale de Ligue des Nations, Kylian Mbappé a été élu homme de la rencontre. L’attaquant du PSG a délivré une passe décisive pour Karim Benzema puis a transformé un penalty. L’international français a ainsi parfaitement célébré sa 50e sélection avec les Bleus. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Johan Micoud, a tenu à mettre en avant la variété du jeu proposé par le joueur de 22 ans.

« Moi, je l’ai trouvé très intéressant parce que son jeu était très varié. Il n’y avait pas que du Mbappé en vitesse et comme on a l’habitude de voir. J’ai trouvé qu’il avait joué en appui, il a joué dans des petits périmètres. Le but qu’il amène, c’est avec un passement de jambes qui sur ce coup est décisif et qui déséquilibre vraiment l’adversaire. Ce n’était pas forcément un passement de jambes comme on peut le voir faire de temps en temps pour s’amuser. Là, c’est vraiment une décision pour aller perturber l’adversaire. J’ai trouvé qu’il avait un jeu très varié. Contre City, je l’avais aussi trouvé intéressant où il faisait des appels pour le collectif et je l’avais trouvé très bon collectivement. Là face à la Belgique, il y avait un mix de tout. Je trouve qu’il a été collectif, il a été individuel dans les moments où il a fallu l’être », a déclaré Johan Micoud sur le plateau de l’EDS. « Sur certains matches, je trouvais que Mbappé était résumé à sa vitesse. Là, il a alterné et s’il continue à faire des matches comme ça il va être de plus en plus difficile à marquer pour l’adversaire parce que c’est perturbant. Quand il prenait la profondeur, les mecs s’attendaient à ce qu’il le fasse. Là, c’était vraiment varié (…) Franchement, je pense que l’apport de Messi au PSG va aider Mbappé tout comme l’apport de Karim Benzema en Equipe de France va l’aider dans le jeu. Je trouve qu’on voit une évolution. »