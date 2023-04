La femme de Sergio Ramos évoque l’avenir du défenseur

Sergio Ramos arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG. Le défenseur central (37 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Sa femme, Pilar Rubio, a été questionné sur l’avenir de son mari.

Après une première saison tronquée par les blessures, Sergio Ramos a retrouvé du temps de jeu et enchaîné les matches avec le PSG (39 matches, 3 buts, 1 passe décisive toutes compétitions confondues). En fin de contrat le 30 juin, le défenseur central ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors qu’il y a quelques semaines, son futur au PSG s’écrivait en pointillé, la possibilité de prolonger à Paris aurait repris de l’ampleur ces derniers jours avec la longue absence de Presnel Kimpembe et les soucis de dos de Milan Skriniar. Les dirigeants parisiens attendraient la fin de la saison pour décider de l’avenir de leur numéro 4.

« Le pire c’est que je ne le saurai qu’au dernier moment »

Présente en conférence de presse liée à la sortie de la nouvelle collection de bikinis Selmark, Pilar Rubio, la femme de Sergio Ramos, a été questionné sur leur avenir à Paris. Et elle s’est montrée floue sur le sujet. « Je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir (en Espagne, ndlr). Et le pire c’est que je ne le saurai qu’au dernier moment, donc je ne pense même pas à ce sujet« , indique Pilar Rubio dans des propos relayés par AS. Lors de cette conférence de presse, elle a aussi expliqué qu’elle était heureuse à Paris et qu’elle s’entendait très bien avec les femmes des autres joueurs du PSG.