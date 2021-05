Marquinhos : “Une finale ça se gagne”

Demain à 21h15 (France 2 et Eurosport 2), l’AS Monaco et le PSG s’affrontent en finale de Coupe de France. Et à la veille de cette rencontre, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer cette affiche face aux Monégasques. Extraits choisis.

La préparation du match

Marquinhos : “On est des joueurs expérimentés et on sait l’importance de ce match. On a maintenant deux finales à jouer. Demain, ce sera notre première finale. On connaît aussi l’adversaire et on doit se concentrer car ça va être un grand choc. Ils nous ont battu deux fois cette année et on doit bien se préparer pour être prêt demain.”

Les deux défaites en L1 face à Monaco, qu’est-ce qu’il faudra améliorer ?

Marquinhos : “Chaque équipe aura sa stratégie à mettre en place. Si on regarde les matches, on avait fait des bonnes choses malgré les défaites. Mais il y a des choses à corriger également. C’est une équipe qui a été efficace, surtout au Parc contre nous. Il faut qu’on soit vigilants et bon techniquement pour marquer les buts. Je pense que ça va être un beau match.”

Le PSG recordman de la compétition, quel est le secret ?

Marquinhos : “Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. C’est comme ça qu’on se prépare pour une finale. Les matches de coupes sont différents du championnat. En coupes, il faut être prêt le jour J pour passer la prochaine étape. On a fait un bon parcours et maintenant on est là pour essayer de remporter ce titre qui sera important pour nous cette année.”

Comment préparer ce match

Marquinhos : “Une finale c’est toujours important, la journée est différente. Il y a toute une ambiance et une préparation, on commence à sentir la différence. C’est une atmosphère spéciale et excitante.”

La semaine de tous les dangers pour le PSG ?

Marquinhos : “On connait l’importance de cette semaine. On a déjà gagné un Trophée des Champions. Ce n’est pas le moment de parler du bilan de la saison. La saison va se dessiner lors des deux derniers matches.”

Son regard sur Monaco

Marquinhos : “Franchement c’est bien, on aime avoir de la compétition. C’est une équipe qui court beaucoup et dépense beaucoup d’énergie sur le terrain. Ils nous avaient mis en difficulté sur ces aspects. C’est bien pour tout le monde d’avoir des bonnes équipes pour la concurrence.”

Quel discours pour motiver les coéquipiers ?

Marquinhos : “Le discours est toujours positif, c’est un match important. Chacun sait ce qu’il a à faire en terme de préparation. Chacun individuellement doit penser au match de demain. La motivation vient de chacun, mais on va essayer de pousser en tant qu’équipe au maximum.”

Le résultat de la finale peut- il avoir une incidence sur le match de dimanche ?

Marquinhos : “Ce sont deux compétitions différentes. Le résultat de demain ne va pas changer notre attitude et notre préparation pour le match de dimanche (face à Brest).”