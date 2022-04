Après l’obtention du 10e titre de champion de France, un grand ménage est attendu au sein du PSG. Que ce soit au sein de l’organigramme ou de l’effectif, de nombreux changements devraient avoir lieu dans les semaines et mois à venir. Et le dossier principal de ces prochains jours concernera l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 7 parisien n’a toujours pas pris de décision pour son futur. Alors qu’un départ vers le Real Madrid semblait quasiment acter ces derniers mois, la tendance commence à s’inverser et une prolongation au PSG est plus qu’envisageable.

L’espoir grandit pour une prolongation de Mbappé

Récemment, la famille du joueur s’était rendue à Doha pour rencontrer le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Une réunion qui s’est bien déroulée, comme le rapporte The Telegraph sur son site internet. « Fayza Lamari, la mère de Mbappé, qui le représente également, s’est rendue au Qatar et a joué un rôle clé dans les négociations. Elle a rencontré le président, Nasser al-Khelaifi, et la réunion s’est bien passée. » Le PSG désire ardemment prolonger le contrat de son joueur en lui proposant une extension de bail de deux années supplémentaires « avec éventuellement une clause de rupture à la fin de la saison prochaine (…) afin qu’il soit toujours au club lorsque la Coupe du monde aura lieu dans l’État du Golfe à la fin de l’année. » Le média britannique rapporte également que le Real Madrid serait prêt à faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé au monde. Et afin d’avoir ses chances dans ce dossier, le PSG devra aussi formuler une proposition salariale du même acabit. Lors de ses dernières déclarations, le champion du Monde 2018 avait parlé de « nouveaux éléments » pour son avenir. Toujours selon The Telegraph, ces nouveaux paramètres ne seraient pas l’entrée en course d’un nouveau club mais plutôt les nouvelles discussions avec le PSG. Ainsi, l’espoir grandit de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu.

L’avenirs de Mauricio Pochettino quasi scellé, quels entraîneurs pour le remplacer ?

The Telegraph fait également un point sur le dossier des entraîneurs. Comme annoncé par de nombreux médias, l’avenir de Mauricio Pochettino – sous contrat jusqu’en 2023 – s’écrit loin de la capitale française. Ce dernier devrait percevoir une somme de 20M€ en cas de limogeage. Ainsi, Zinedine Zidane reste le choix numéro un pour remplacer le technicien argentin mais le Français privilégie toujours la piste menant à l’Equipe de France en cas de départ de Didier Deschamps après le Mondial 2022. Reste à savoir si le PSG réussira à persuader le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Autre nom associé au club parisien : Antonio Conte. L’actuel coach de Tottenham ne serait pas contre une courte aventure au PSG mais à certaines conditions. Cependant, le média britannique vient calmer les informations parues en France. « Des sources au PSG ont fermement rejeté les informations en France selon lesquelles le club est intéressé par le recrutement de l’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte si, comme prévu, Pochettino quitte le club », rapporte le média.

Leonardo également sur la sellette

Enfin, il est également question de l’avenir de Leonardo. Tout comme Mauricio Pochettino, le directeur sportif parisien est également sur la sellette. Le média britannique explique que le PSG prévoit une reconstruction de son équipe cet été avec le probable départ du dirigeant brésilien. Le board parisien veut « se débarrasser de ses joueurs peu performants, mais la priorité reste de conserver Mbappé, qui est également très populaire parmi les fans du PSG », conclut The Telegraph.