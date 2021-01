C’était la mauvaise nouvelle à la veille du déplacement à Angers, Mauricio Pochettino a été testé positif à la Covid-19 et a donc dû s’isoler. Ce sont ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino qui ont assuré l’intérim lors de la victoire au stade Raymond Kopa (0-1). Et comme le rapporte Le Parisien sur son site internet, le technicien argentin ne pourra pas être présent à l’entraînement cette semaine protocole Covid oblige. Un test positif qui tombe mal puisque les Parisiens auront une semaine entière pour préparer la réception de Montpellier vendredi soir (21 heures, Téléfoot). Malgré son absence, il “va pouvoir installer plus profondément ses idées et sa méthode” assure le quotidien francilien. Pochettino souhaite que son équipe se comporte comme une équipe et ne se repose pas sur ses brillantes individualités. “Le but du staff est de récolter les premiers fruits de sa méthode début février, pour le déplacement à Marseille, premier gros rendez-vous de l’année en championnat.” Les séances d’entraînements devront permettre aux joueurs parisiens de travailler leur défense mais également de resserrer le bloc. Le PSG concède trop d’occasions contre tous ses adversaires “obligeant Keylor Navas à multiplier les parades. Or un gardien de grand club, c’est normalement un arrêt à effectuer par match selon l’adage des théoriciens“, s’amuse Le Parisien. Il faudra aussi redonner le moral à Angel Di Maria et Kylian Mbappé, qui sont dans le dur depuis plusieurs semaines.