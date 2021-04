Six absents pour PSG / Lille dont Verratti et Icardi

À l’approche des rendez-vous importants du mois d’avril, le PSG compte de nombreuses défections dans son effectif. Et pour le choc de la 31e journée de Ligue 1 face au LOSC – ce samedi à 17 heure (Canal Plus) – le club de la capitale compte six absences : Alexandre Letellier, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Danilo Pereira, Marco Verratti et Mauro Icardi. Incertains avant le match, Alessandro Florenzi et Ander Herrera ne sont pas mentionnés dans ce point médical.

Le point médical avant PSG / LOSC