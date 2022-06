Pour Anelka, il faut un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions au PSG

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Mauricio Pochettino est annoncé comme scellé au PSG. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, le technicien argentin ne sera plus sur le banc Rouge & Bleu la saison prochaine. Même s’il a remporté la Ligue 1, la 10e de l’histoire, l’ancien défenseur central n’a pas réussi à mettre sa patte sur le jeu du club de la capitale et a vécu une désillusion avec l’élimination dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Pour le remplacer deux noms sortent du lot, ceux de Christophe Galtier et de Zinedine Zidane.

Un coach qui doit avoir des « lignes à son CV »

Si le coach niçois est le favori de Luis Campos, ZZ aurait lui les faveurs des dirigeants qataris. Reste à savoir qui rejoindra le club de la capitale dans les prochains jours. Interrogé à ce sujet, le consultant Nicolas Anelka estime que l’ancien coach madrilène serait le meilleur à ce poste au Paris Saint-Germain pour son expérience et son palmarès.

« Je pense qu’au PSG il faut une star sur le banc pour pouvoir être respecté et parler aux joueurs, faut avoir fait des choses en tant que joueur et surtout en tant qu’entraîneur ! Si tu arrives et tu n’as aucune ligne sur ton CV, c’est difficile… d’autant plus au PSG où tu as des grosses stars et tu en as particulièrement trois. Neymar et Messi peuvent écouter Galtier ? Non il faut quelqu’un qui a gagné une Ligue des Champions ou qui a fait des choses pour être respecté. Si j’étais comme ça en tant que joueur ? Oui, tu respectes beaucoup plus le coach qui a prouvé au haut niveau ! […] Pour pouvoir être respecté des Messi, Neymar, Mbappé et être écouté, il faut avoir fait des choses ! »