À quelques semaines de la reprise de l’entraînement – programmé début juillet – le PSG est toujours dans l’attente de certaines décisions. Alors que Luis Campos a été récemment intronisé au poste de conseiller football du club, le nom du prochain entraîneur est attendu par de nombreux supporters. De plus, des renforts sont espérés dans l’effectif des Rouge & Bleu. Si le milieu de terrain est comme souvent le chantier principal du board parisien, d’autres pistes sont également étudiées pour la défense et l’attaque. Concernant le secteur offensif, un nom revient avec insistance ces derniers jours, celui de l’avant-centre de Sassuolo Gianluca Scamacca.

Le directeur sportif de Sassuolo confirme une rencontre avec Luis Campos

En effet, afin de remplacer un Mauro Icardi poussé vers la sortie, le nom de l’international italien de 23 ans revient régulièrement dans la rubrique mercato. Selon certaines sources, le PSG aurait même déjà formulé une offre de 35M€, ce qui est encore loin des attentes du club italien qui en réclamerait 50M€. Et alors que la rumeur se font de plus en plus persistantes, le directeur sportif de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a été interrogé sur ce dossier et a confirmé les discussions avec Luis Campos au sujet de l’Italien, sous contrat jusqu’en 2026 : « Une rencontre avec le PSG pour Scamacca ? Luis Campos est un ami, nous nous sommes également rencontrés lors de la finale de la Ligue des champions (le 28 mai dernier, ndlr). On a parlé de plusieurs joueurs, mais Scamacca a fait l’objet de discussion. Je pense que c’est un joueur intéressant pour de nombreux clubs », a déclaré le dirigeant neroverdi au micro de Gianluca Di Marzio. Désormais, reste à savoir si les Rouge & Bleu vont s’aligner sur les exigences de Sassuolo.

Statistiques 2021-2022 de Gianluca Scamacca